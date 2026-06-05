La Comunidad activa este viernes el Plan Territorial de Protección Civil en fase de alerta por la visita del Papa

Centro de Emergencias de ASEM112 - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid activará este viernes su Plan Territorial de Protección Civil (Platercam) en fase de alerta con motivo de la visita del Papa León XIV a la capital, del 6 al 9 de junio, y las grandes concentraciones de asistentes previstas en los actos programados.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) extenderá este nivel de situación operativa 0 --el nivel más bajo de los cuatro contemplados y no implica ningún riesgo para la población-- durante toda la estancia del Pontífice en Madrid, hasta el martes día 9, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Esta medida preventiva se aplica en escenarios de ámbito municipal que pueden ser gestionadas con medios locales y en las que la ASEM112 realiza labores de seguimiento, evaluación y coordinación, garantizando, en caso necesario, la prestación de apoyos adicionales.

Desde el Ejecutivo autonómico han subrayado que la iniciativa contribuirá a mejorar la capacidad de respuesta y la gestión conjunta de los servicios de emergencia, "asegurando una atención rápida y eficaz ante la llegada masiva de peregrinos y visitantes a la región".

Entre las actuaciones previstas, la ASEM112 ha dispuesto la presencia de un representante de la Subdirección General de Protección Civil en el centro de coordinación del Ayuntamiento de Madrid, donde se supervisará todo el operativo. Su función será actuar como enlace permanente entre la administración autonómica y la local.

Asimismo, el Centro de Emergencias Madrid 112 reforzará su plantilla diaria para atender el posible aumento de llamadas al 112.