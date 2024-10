Un conductor de EMT auxilia a una mujer que estaba siendo agredida por su pareja dentro del autobús

El trabajador ha bloqueado las puertas del vehículo para impedir que escapara el presunto agresor, que ha sido detenido

VALÈNCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de EMT València ha auxiliado a una mujer que estaba siendo agredida por su pareja dentro del autobús ha bloqueado las puertas del vehículo para impedir que el presunto agresor escapara con la víctima a la que trataba de obligar violentamente a bajar del bus mientras esta se resistía y pedía socorro.

Asimismo, el conductor ha dado aviso a la Policía Nacional, que se ha personado ante el vehículo y ha detenido al hombre, mientras la mujer ha pasado a manos de los Servicios Sociales.

Según aseguran fuentes municipales, en el interior del autobús bloqueado "se han vivido momentos de tensión mientras el conductor y los pasajeros intentaban de contener al presunto agresor".

Los hechos han sucedido esta pasada noche, en un autobús de la línea 64, en General Avilés, cuando un hombre ha empezado a golpear repetidamente a la mujer que le acompañaba. Inmediatamente, todos los pasajeros se han percatado de la situación, justo en el momento en que el autobús se detenía ante la parada 1184 General Avilés - Miguel Servet. En ese momento el hombre ha intentado obligar a la mujer, a golpes y empujones, a que se apeara con él del bus mientras ella se resistía a gritos y pedía auxilio.

Algunos pasajeros se han situado junto a la mujer para protegerla y el conductor ha abandonado su puesto ante el volante y le ha ordenado al hombre que bajara, pero sin la mujer porque "nadie puede obligar a una persona ha bajar del vehículo, si esta no quiere"

Ante la negativa del hombre, el conductor ha bloqueado todas las puertas del autobús y ha dado inmediatamente aviso a la Policía. Mientras se personaban los agentes, tanto el conductor como parte del pasaje han estado en todo momento acompañando a la mujer. EMT Valencia ha enviado además a dos inspectores a la parada donde se encontraba el bus bloqueado.

Inmediatamente se han personado los efectivos de la Policía Nacional, que han arrestado al hombre después de que el conductor desbloqueara las puertas. La mujer se encuentra en manos de los Servicios Sociales.

ACTUÓ "POR INSTINTO"

El conductor del autobús es Francisco Cárdenas, quien ha narrado a los medios que, ante esta situación, actuó inicialmente "por instinto". "Pero en la espera hasta que llegó la Policía es donde pensaba, 'bueno, a ver qué pasa'. Esos eran momentos en los que no sabías cómo iba a reaccionar él".

El empleado ha comentado que el presunto agresor solo se mostró violento con la mujer, y que intentó justificar su comportamiento diciendo que ni el conductor ni el resto del pasaje sabían "lo que había ocurrido". "Pero le dijimos que da igual. No sabemos lo que ha ocurrido, pero no puedes actuar así, no puedes obligar a nadie a que haga algo que no quiere. Y menos de esa manera", ha remachado Cárdenas.

Asimismo, ha explicado cómo, tras bloquear el vehículo, avisó del suceso por la emisora y enseguida mandaron a la Policía, así como a un jefe y un auxiliar de la propia EMT. Ha agregado que existe un protocolo, aunque estos hechos "afortunadamente no suelen ser habituales", y ha agradecido el "apoyo" de sus compañeros y también de todos los pasajeros.

PASAJEROS "MUY SOLIDARIOS"

"Cuando cerré las puertas, no hubo nadie que quisiera bajarse, fueron muy solidarios porque normalmente siempre hay a quien le entran las prisas, pero todo el mundo se quedó callado, hablando con él dos personas o tres, diciéndole que no eran formas... Les puse el aire acondicionado para que estuvieran fresquitos y para relajar un poquito la tensión y fueron muy solidarios", ha relatado.

En un momento dado, el hombre pidió al conductor que le dejara marchar, a lo que este le respondió que no podía puesto que ya había avisado a la Policía. Y respecto a la mujer, ha comentado que "estaba muy nerviosa, pero no decía nada, estaba callada, absolutamente callada".