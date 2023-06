El Consejo de Europa insta a España a mejorar su lucha contra la trata sexual, laboral e infantil

Quiere que el país audite sus políticas en esta materia a través de un relator nacional independiente o un mecanismo similar

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Expertos sobre la Acción contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA, por sus siglas en inglés) ha recomendado a España una mayor implicación en la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, así como aquella que tiene en los menores a sus principales víctimas.

Así lo recoge en el informe de evaluación, recogido por Europa Press, en el que analiza el acceso a la justicia y las medidas efectivas del país en relación a este tema.

En el documento, recogido por Europa Press, el GRETA advierte de que España es uno de los principales países de destino y tránsito para las víctimas de la trata, con la explotación sexual como forma más predominante de explotación y con una mayoría de víctimas mujeres y el número de menores en crecimiento.

Y aunque GRETA "acoge con satisfacción" el marco legislativo para el acceso a la asistencia jurídica gratuita de las víctimas de trata en España y la disponibilidad de abogados especializados en algunas partes del país, también denuncia "el bajo número de investigaciones, procesamientos y condenas por trata de personas para su explotación laboral".

Y, en este sentido, los expertos instan a las autoridades del país a aumentar la proactividad investigaciones sobre este tipo de trata y "garantizar que estos delitos sean procesados y clasificado como tal" cuando "las circunstancias del caso lo permitan".

REVISAR LA LEY Y CONCIENCIAR

GRETA también llama al país a garantizar que los inspectores de trabajo tengan suficientes recursos para llevar a cabo las inspecciones, revisar el marco legislativo en busca de lagunas que puedan limitar la enjuiciamiento y adjudicación de casos de explotación laboral, abordar los riesgos de la trata de personas en el sector agrícola y mejorar la detección de posibles víctimas en este ámbito.

A su juicio, las autoridades deberían seguir capacitando a los inspectores del trabajo sobre la trata de personas para su explotación laboral, mejorar la recopilación de datos y sensibilizar al público en general.

Pero, GRETA ve esta actuación en relación a otras formas de trata de modo que, aunque celebra la mejora de medidas de asistencia para mujeres víctimas de explotación sexual que se han puesto en marcha en los últimos años, ha advertido de que aún no existen albergues especializados para mujeres y hombres víctimas de trata para otras formas de explotación.

ESFUERZOS "INSUFICIENTES" ANTE LA TRATA INFANTIL

En este sentido, cree que "se han hecho esfuerzos insuficientes para abordar la trata de niños" y que "los procedimientos para identificar" a estos menores "no garantizan plenamente el interés superior del niño". Es por ello que, según recoge en el informe, GRETA insta a las autoridades españolas a mejorar estos procedimientos de identificación y, en particular entre los extranjeros no acompañados.

Además, urge a aumentar la disponibilidad de plazas en alojamiento seguro y especializado, con profesionales adecuadamente capacitados y a que los procedimientos de evaluación de la edad sean revisados, con una evaluación integral del desarrollo físico y psicológico del niño.

Por otra parte, el grupo del Consejo de Europa pide una aplicación "más armonizada" de los procesos judiciales en casos de víctimas en situación administrativa irregular; ampliar la disponibilidad de instalaciones y equipos para entrevistas a las víctimas; garantizar los recursos financieros de las mimas; o garantizar que todas las víctimas de trata tengan un período de recuperación y reflexión con medidas de protección y asistencia durante este período, son otras de las recomendaciones que GRETA ha planteado a España.

UNA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Y ante este análisis de la situación de España en materia de trata de seres humanos, los expertos del Consejo de Europa han recomendado a España la puesta en marcha de un relator nacional independiente o algún mecanismo en este sentido con el objetivo de auditar las políticas contra la trata de seres humanos del país.

"GRETA considera que las autoridades españolas deben tomar medidas adicionales para garantizar su implementación plena y efectiva" y, en este sentido, el grupo de expertos del Consejo de Europa aconseja a España la creación de esa figura independiente (o externa) "para el seguimiento las actividades contra la trata de personas de las instituciones estatales", apunta el documento.

"GRETA considera que las autoridades españolas deberían introducir una evaluación independiente de la implementación de Planes Nacionales de Acción contra la Trata de Seres Humanos, como una herramienta para evaluar el impacto de la actividades y la planificación de políticas y medidas futuras para combatir la Trata de Seres Humanos", añade el texto.