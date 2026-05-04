Consello.- Un total de 250 personas mayores de 65 años residentes en el exterior podrán reencontrarse con Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 250 personas mayores de 65 años residentes en el exterior podrán reencontrarse con su tierra de origen, a través del programa 'Reencontros con Galicia', que impulsa la Xunta.

El Consello da Xunta ha analizado este lunes la convocatoria 2026 del programa, impulsado por la Secretaría Xeral da Emigración, que se desarrollará entre el 7 y el 17 de octubre, con la colaboración de la Consellería de Política Social e Igualdade, durante la estancia de las personas.

Así, los beneficiarios se alojarán en las residencias de tiempo libre de la Xunta en Panxón-Nigrán (Pontevedra) y O Carballiño (Ourense), donde participarán en un programa de actividades socioculturales orientadas a favorecer el contacto con la realidad gallega actual, la aproximación a la cultura gallega y el refuerzo de los lazos familiares y afectivos.

Además, la convocatoria de este año consolida el "crecimiento progresivo" de la iniciativa, tanto en el número de plazas como en su alcance territorial. De esta forma, se amplía hasta las 250 plazas, frente a las 200 anteriores, en respuesta al "incremento de la demanda" registrada en cada edición y se incorpora la participación de personas residentes en Europa, que se suma a los procedentes de América.

Según el Ejecutivo autonómico, se busca "garantizar una mayor igualdad de oportunidades en el acceso al programa entre la diáspora gallega en ambos continentes.

Podrán acceder a estas ayudas las personas que hayan cumplido 65 años a 7 de octubre de 2026, sean emigrantes gallegos, posean la nacionalidad española y residan en el extranjero de forma continuada durante, como mínimo, los diez últimos años.

A la hora de viajar, podrán hacerlo acompañadas por su cónyuge, pareja o familiares próximos. Además, en el caso de las personas mayores de 85 años, se establece la obligación de viajar con una persona acompañante de entre 30 y 70 años y se amplía el grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Las ayudas consistirán en la financiación total o parcial del coste del viaje de ida y vuelta desde sus países de residencia hasta Galicia y de la estancia en las residencias de tiempo libre dependientes de la Xunta de Galicia ya mencionadas.

Del total de plazas ofertadas, 134 contarán con financiación total del desplazamiento por parte de la Xunta y 116 funcionarán bajo un sistema de copago, con aportaciones de 600 euros en el caso de residentes en América y 250 euros en el caso de residentes en Europa. Con todo, está previsto que se publiquen en el DOG el próximo 13 de mayo.