Convocadas las ayudas de emergencia social para gallegos residentes en América con escasos recursos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha convocado este lunes las ayudas de emergencia social de 2026 para gallegos de origen que residen en América con escasos recursos debido a "desastres naturales o circunstancias extraordinarias de carácter sanitario, social o asistencial".

La orden, publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), recoge que el plazo de solicitud se abrirá a las 9:00 horas del próximo miércoles 18 y permanecerá abierta hasta las 20:00 horas del 5 de octubre.

Asimismo, las subvenciones oscilarán entre los 500 y los 3.000 euros en función de las necesidades relacionadas con las tres condiciones que cubren: de subsistencia, de vivienda y de salud o bienestar social.

La partida presupuestaria total, conforme a la resolución que entrará en vigor a partir de este martes, es de 75.000 euros. El crédito, en caso de agotarse, conllevará la "inadmisión de las solicitudes posteriores".

Las personas beneficiarias, además, dispondrán de diez días para comunicar la aceptación o rechazo de la comunicación una vez se le notifique y tendrán de margen hasta el 5 de diciembre de 2026 para presentar la "correspondiente documentación justificativa".

El Ejecutivo autonómico ha justificado la convocatoria de las ayudas ante la detección de "situaciones de necesidad graves sobrevenidas a personas sin recursos económicos" y, por ende, establecen como conveniente una partida específica que "evite situaciones de exclusión social".

POSIBLES BENEFICIARIOS

Para poder optar a la ayuda, incompatible con cualquier otra concedida por la Administración Pública, los solicitantes deberán justificar que los recursos de los que disponen son "insuficientes para hacer frente a los gastos derivados de la situación de emergencia" en cuestión.

Tal y como recoge el DOG, los potenciales beneficiarios son personas emigrantes nacidas en Galicia y residentes alguno de los países de América para los cuales el Estado español haya fijado "una base de cálculo para la prestación por razón de necesidad".

Los hijos e hijas de los anteriores residentes en dichos países vinculados a un ayuntamiento gallego con una antigüedad mínima de tres meses antes de la solicitud también podrán beneficiarse de las ayudas.

Así las cosas, los descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad, como los nietos, únicamente podrán solicitar la subvención si se encuentran en una situación de emergencia que afecte a la salud.

La resolución ha establecido que los solicitantes podrán presentar las solicitudes tanto 'online' como de forma presencial en algunas entidades colaboradoras localizadas en países americanos.