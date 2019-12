COP25.- Kerry defiende el legado del compromiso de EEUU con Obama hasta que "el nuevo líder" negó el cambio climático

Publicado 10/12/2019 15:57:28 CET

El exsecretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, actual embajador del centro Carnegie Endowment for International Peace, ha defendido el legado del compromiso que adoptó la Administración estadounidense con el presidente Obama, que firmó el Acuerdo de París en 2015 frente al cambio de posición que "trágicamente" se ha producido con la llegada del "nuevo líder" de su país que considera el cambio climático una "exageración".

Durante su participación en la XXV Cumbre del Clima en un evento de alto nivel para reforzar la acción climática, Kerry, que fue secretario de Estado y encargado de firmar el Acuerdo del Clima de París, algo que hizo en representación de su país acompañado de su nieta pequeña, ha recordado que cuando 196 países de todo el mundo se comprometieron "no engañaron a nadie" y se comprometieron a limitar a 2ºC con la ambición de, si era posible, a 1,5ºC el aumento de temperatura global y eso --considera-- envió un mensaje a los mercados de que era necesario un cambio en el comportamiento de los negocios, de la energía, de la mentalidad.

Ha recordado que el entonces presidente Barack Obama dijo: "esto es lo que vamos a hacer" y así, con responsabilidad se acudió, primero a negociar en la Cumbre de Copenhague en 2009 y luego a firmar el Acuerdo de París de 2015.

Por ello, ha defendido que en los dos primeros años, Estados Unidos invirtió 58.000 millones de dólares, una cantidad "nunca antes" destinada a ese fin y, "por primera vez en la historia" se ponía más dinero en renovables que en combustibles fósiles.

"Pensábamos que eso no tenía vuelta atrás, pero entonces, trágicamente, el nuevo líder de mi país, quizás como una muestra de su educación, decidió decir al mundo que China era el responsable y que el cambio climático era una exageración", ha lamentado.

Desde ese momento, ha añadido que entonces "los brillos" se apagaron pero ha dicho que parte de Estados Unidos está aquí, en la COP25 porque "van a seguir" con su compromiso climático.

Kerry, sin citar en ningún momento a Donald Trump, ha mostrado su enfado por que países como India, China o la Unión Europea se han comprometido con la emergencia climática pero Estados Unidos se sale del acuerdo. "¿Te estás quedando conmigo?", ha espetado el ex secretario de Estado que ha defendido que no hay un solo país del mundo que quiera quedarse fuera de la preocupación y del compromiso que reclaman los jóvenes.

En ese sentido, ha asegurado que el poder del dinero no puede seguir con prácticas que ya no funcionan porque en una emergencia climática no puede seguirse ese comportamiento.

En ese punto, ha comparado las "decisiones políticas" basadas en mentiras que en 1993 llevó a Estados Unidos a una guerra con la "actual guerra" --en alusión a Trump-- que se libra "contra la ciencia, la evidencia, el conocimiento, los hechos y las consecuencias". La realidad, ha añadido es que también hay gente muriendo alrededor del mundo en incendios, inundaciones y otros efectos, e incluso, Estados Unidos, tiene que destinar cientos de millones de dólares a paliar las consecuencias, por ejemplo, de los huracanes o las inundaciones.

Por ende, ha insistido en que a nivel mundial y en Estados Unidos es preciso "más compromiso político, más marchas, más organización" mientras en China o en India se van a construir más centrales de carbón. "Es así de simple. Debemos luchar", ha sentenciado, Kerry, que ha vuelto a referirse a la guerra de 1993 para incidir en la importancia de luchar "juntos" con la misma intensidad que entonces y, ahora es preciso tanto el liderazgo privado como el compromiso público.

MINISTROS DE EDUCACIÓN

En el evento han participado también distintos ministros de Educación y Universidades, entre ellos la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones de España, Isabel Celaá, que ha mostrado el compromiso de España con introducir en "todas" las etapas educativas temas como desarrollo sostenible, cambio climático y medio ambiente de manera específica en la asignatura de Valores Éticos y Cívicos antes de 2025, para adelantarse cinco años al compromiso de 2030 en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

"Todos los colegios deberían trabajar para incrementar la preocupación de los estudiantes por el cambio climático. Tenemos una educación que transforma la sociedad", ha manifestado Celaá que ha expresado su "orgullo" por que España sea uno de los primeros signatarios del Compromiso de UNICEF con la Educación lanzado este lunes en la COP25 y ha urgido a todos los Gobiernos a sumarse.

Por su parte, Miguel Clüsenes-Godt, director de la división de Ecología y Ciencias de la Tierra de la UNESCO, ha defendido que hay que "cambiar las mentes, no el clima", como se suele decir en la organización. En este senido, ha abogado por que esa educación se entienda en sentido amplio buscando empoderar a todos los ciudadanos para contribuir en la lucha climática y no limitándola a la educación en la escuela. Pero, al mismo tiempo, ha invitado a todos los países a incorporar el cambio climático a todo largo de todo el currículo escolar.

Durante el acto también ha intervenido la joven activista india de 8 años de edad, Licypriya Kangujam. "Quiero más acción o nuestro mundo morirá pronto", ha dicho visiblemente emocionada instándoles a actuar ya. Junto con ella, han intervenido otros jóvenes de Zimbawe, Samoa, o Chile, que han advertido de que quedan dos o tres años de esperanza.