Chile avisa a los no vacunados contra la COVID-19 de que "comenzarán a tener restricciones"

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Salud de Chile, Enrique Paris, ha pedido a los chilenos no vacunados contra la COVID-19 que entiendan la "importancia" de inmunizarse, al tiempo que les ha advertido de que, de lo contrario, "comenzarán a tener restricciones".

"Cuando uno no está vacunado, el virus busca a esa persona, y a esa persona va a atacar y enfermar", ha señalado, remarcando que "es importante que la gente que no se ha vacunado y no tiene su pase de movilidad comprendan, porque van a comenzar a tener restricciones", ha recogido Radio Cooperativa.

El pase de movilidad chileno es un documento que se entrega a todas las personas con el esquema completo de vacunación contra la COVID-19. Las personas sin el certificado deben respetar medidas sanitarias como los aforos, el toque de queda, el uso obligatorio de mascarillas y el distanciamiento físico.

En este sentido, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, ya ha avanzado que, desde el 1 de diciembre, a los mayores de 55 años que no se hayan administrado la dosis de refuerzo se les inhabilitará el pase de movilidad.

Hasta ahora, el 89,5 por ciento de la población mayor de 18 años cuenta con la pauta de vacunación completa en Chile, país que ha constatado más de 1,6 millones de contagiados, incluidos cerca de 37.700 fallecidos a causa de la enfermedad.