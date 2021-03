Ecuador reconoce que no tenía un "plan estructurado" de vacunación contra la COVID-19

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y el nuevos ministro de Salud, Mauro Falconí, han reconocido este martes que el país no tenía un "plan estructurado" de vacunación contra la COVID-19 por lo que "en 72 horas" se ha construido uno que "realmente pueda ser de utilidad".

"Nosotros pensábamos que existía porque varias veces se manifestó en los medios de comunicación, pero seguramente estaba solo en la cabeza del señor ministro de Salud (Juan Carlos Zevallos)", ha explicado Moreno, quien ha asistido a la primera jornada de vacunación en el hospital de Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil.

El presidente ha señalado que ante la falta de un plan, Falconí ha trabajado "todo el fin de semana, sin descanso" para producir uno de utilidad, informa el medio ecuatoriano 'El Universo'.

El ministro entrante ha lamentado, por su parte, la "desorganización" de anteriores Ministerios y ha aseverado que se corregirá "con el paso del tiempo".

"No hemos encontrado un plan estructurado de vacunación, no hemos encontrado data que nos asegure el mantener un plan o continuar un plan. Por lo tanto, este ministro de Salud ha tenido que construirlo en 72 horas", ha reiterado Falconí, quien llega al cargo en sustitución de Rodolfo Farfán, que dimitió tras 20 días de gestión en la cartera que antes ocupaba Zevallos, cuya renuncia fue impulsada por el escándalo en la aplicación de la vacuna a personas que no consideradas prioritarias en la fase 0.

Por otro lado, el presidente ha justificado este martes la inoculación de varios ministros y funcionarios cercanos a la Presidencia por un tema de "seguridad de estado".

En este sentido, Falconí ha indicado que ya ha enviado las listas de vacunados para las correspondientes investigaciones de la Fiscalía.

Hasta el momento, se ha aplicado la primera dosis del inmunizador a 140.765 personas y la segunda a 38.205 en el marco de la fase 1 del Plan Vacunarse, que se dirige a profesionales sanitarios, adultos mayores, policías o bomberos.

Ecuador acumula también más de 312.000 casos confirmados y 16.000 fallecidos desde que estalló la pandemia, según datos de la Universidad Johns Hopkins.