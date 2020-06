Coronavirus.- Fernández alerta del aumento de casos de coronavirus en Argentina tras relajar las medidas en la capital

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha alertado este sábado del aumento de casos de coronavirus que se ha producido en el país después de que se relajaran las medidas impuestas de confinamiento a la población en la capital y la provincia de Buenos Aires.

"Uno no puede dejar de pasar desapercibido que estamos en una situación muy complicada: se ve un numero creciente de casos y un aceleramiento de los contagios", ha asegurado el mandatario en una entrevista a la emisora argentina El Destape.

"No es gratis salir a mirar vidrieras, no es gratis andar en la calle, no es gratis salir a correr", ha indicado Fernández. Asimismo, ha subrayado que si los ciudadanos mantienen "la disciplina que tuvimos al principio" se podrá "frenar esto", en relación al aumento de los positivos de COVID-19.

El presidente argentino ha destacado que al problema actual generado por la pandemia y las camas necesarias en centros médicos para atender a los pacientes se suma también las dificultades generadas por otras enfermedades como la gripe, la pulmonía o la neumonía.

Ante la posibilidad de poder volver a la primera fase de contención de la pandemia, Fernández ha trasladado que hará "todo lo que sea para salvar la vida de los argentinos". "Si tengo que volver atrás, voy a volver atrás; si hay que cerrar el transporte público, lo cerramos", ha expresado.

También, se ha dirigido principalmente a los argentinos que viven en zonas más afectadas por la pandemia, como es el capital del país y la provincia de Buenos Aires, y les ha pedido que no salgan a la calle.

Según los últimos datos ofrecidos por las autoridades sanitarias, 1.634 personas más han dado positivo en la prueba de coronavirus por lo que han confirmado un total de 41.204 contagios. Además, 992 personas han fallecido en Argentina a causa de la pandemia, con 14 muertes más en las últimas 24 horas.