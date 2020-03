Coronavirus.- El Gobierno de Bolivia amenaza con "militarizar" las zonas donde no se respete la cuarentena

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, ha anunciado este lunes que solicitará a la presidenta interina, Jeanine Áñez, "militarizar" las zonas donde se respete la cuarentena declarada para combatir el coronavirus.

Ante la persistente resistencia en algunos lugares del país a cumplir la determinación de la cuarentena total por la pandemia del coronavirus, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que pedirá a la presidenta Jeanine Áñez la militarización de algunas zonas y no descartó la declaratoria de estado de sitio.

"Pediré a la presidenta que se militaricen zonas, que se declare estado sitio por zonas", ha dicho el responsable de Interior en una comparecencia, según informa el diario boliviano 'La Razón'.

Murillo ha señalado a las localidades de Río Secoy Senkata, en El Alto; Yapacaní y San Julián, en Santa Cruz; y Chapare, en Cochabamba; como los lugares donde hay más resistencia a acatar las medidas preventivas.

Además, el ministro de Gobierno ha advertido de que, "si es necesario hacer un estado de sitio nacional, lo haremos". "Es la vida de los bolivianos" lo que está en juego, ha remachado.

Murillo ha pedido a la población ser "responsables", enfatizando que "este no es un tema para jugar". "No se dejen engañar por falsos dirigentes que dicen que no les va a llegar porque somos raza de bronce, somos más fuertes, no. Todos somos iguales y este virus nos va a llegar a todos", ha aseverado.

Áñez anunció durante el fin de semana una cuarentena en todo el país, donde ya se han registrado 27 casos de coronavirus. En las últimas horas se han producido decenas de detenciones por incumplimiento.

Destaca el caso de siete agentes de Policía que fueron sorprendidos bebiendo a puerta cerrada en un karaoke. "Ya los han dado de baja y serán procesados penalmente por el delito de atentado contra la salud", ha indicado Murillo.