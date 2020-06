Coronavirus.- El Gobierno de Chile anuncia nuevas restricciones tras superar el país los 220.000 contagios

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Chile ha anunciado este miércoles nuevas restricciones después de que el país haya superado el umbral de los 220.000 contagios de COVID-19 y los 3.600 fallecidos, pero ha descartado por el momento decretar la "hibernación" de Santiago, la capital y la zona más afectada por la pandemia.

Según el subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, Arturo Zúñiga, en el último día se contabilizaron 4.757 nuevos casos, incluidos 437 asintomáticos, lo que eleva el total a 220.628 contagios, de los cuales 35.082 siguen activos.

El cómputo total ha experimentado un fuerte aumento este miércoles ya que se han sumado 31.000 casos más que no se habían incorporado aún a las estadísticas, tal y como ya había adelantado la víspera el Ministerio de Salud. Además, se han registrado otros 232 decesos, por lo que el total de fallecidos es de 3.615.

Así las cosas, el nuevo ministro de Salud, Enrique Paris, ha descartado una posible "hibernación" para la ciudad de Santiago, como han planteado algunos expertos, ya que en su opinión agravaría la situación sanitaria.

"No es posible llevar a cabo esa medida, ya que nos quedaríamos sin servicios básicos, sin alimentación, sin atención a los adultos mayores, sin reparto de medicamentos y con una ciudad obviamente paralizada, que puede incluso agravar la situación sanitaria de la comunidad", ha sostenido.

No obstante, ha dejado claro que el Gobierno emprenderá "medidas más estrictas para hacer cumplir las razones sanitarias y sociales que permiten la diseminación viral". En este sentido, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, ha indicado que en la Región Metropolitana se van "a restringir al máximo los permisos, porque si no disminuimos el desplazamiento no vamos a lograr el objetivo que es salir adelante de esta catástrofe".

Martorell ha anunciado nuevas restricciones para las cuarentenas en vigor en varias zonas del país, que prevén que los permisos que se da las personas para que salgan de sus casas pasen de cinco a dos a la semana. A partir del próximo lunes, "solo se podrá obtener dos (permisos) por persona en horario diurno, no en horario de toque de queda", durante los que se mantendrán los salvoconductos existentes, ha precisado.

El Gobierno ha mantenido la cuarentena en vigor en Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Calama, Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, en la Región Metropolitana, y ha añadido las comunas de San Felipe, Los Andes, Rancagua, Machalí y la zona urbana de Curicó.

Según resalta el diario 'La Tercera', las nuevas comunas sumarán otros 640.337 habitantes a la cuarentena. Con ello, a partir del viernes más de la mitad de la población chilena, el 50,7 por ciento de los casi 19,5 millones de habitantes, estará supeditado a dicha medida para evitar la propagación de la pandemia.