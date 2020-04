Coronavirus.- El Gobierno de El Salvador avisa de que la cuarentena podría extenderse más allá del 28 de abril

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cuarentena declarada en El Salvador para frenar el contagio del coronavirus podría extenderse más allá del 28 de abril, según ha indicado este miércoles el ministro de Gobernación, Mario Durán, poco después de que el Ejecutivo aprobara una prórroga de quince días hasta dicha fecha.

Estaba previsto que el confinamiento acabara el 13 de abril, pero el presidente salvadoreño ordenó el lunes una prórroga de quince días que, de acuerdo con Durán, podría no ser la última. "Esto apenas empieza (...) Sería irresponsable decir que el 28 de abril va a terminar todo esto", ha dicho en Canal 12.

Durán ha explicado que no pondrán fin al aislamiento social hasta que haya "números viables". "Nosotros tenemos que evaluar qué es lo que va a suceder", ha argumentado, de acuerdo con el diario salvadoreño 'El Mundo'.

No obstante, el titular de Gobernación ha aclarado que incluso "si en dos semanas empiezan a aparecer cero casos" la cuarentena no se va a revocar por completo, si no que se hará "paulatinamente".

El Salvador es uno de los países menos afectados de la región, con cinco muertes y 93 casos confirmados, pese a lo cual adoptó medidas drásticas, como la cuarentena y el cierre de fronteras, rápidamente.

Bukele ha contado vía Twitter que la intención del Gobierno es detectar a toda la población infectada. "Salir a buscar casos está dando sus frutos. Ahora tocará buscar los nexos epidemiológicos", ha dicho.

Entretanto, ha ordenado a militares y policías que persigan con "mayor rigurosidad" las infracciones de la cuarentena. "Quienes no justifiquen salir de sus casas pueden ser llevados a un centro de contención" durante 30 días, ha advertido la Casa Presidencial en la misma red social.