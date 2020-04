Coronavirus.- López Obrador asegura que pedirá ayuda a Cuba si lo necesita para combatir el coronavirus en México

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado este lunes que, de ser necesario, pedirá ayuda a Cuba para combatir la pandemia de coronavirus en el país norteamericano, que cuenta más de 2.000 casos y 94 muertos.

López Obrador ha explicado en la rueda de prensa diaria que, "si se llenaran los hospitales", su Gobierno desplegaría "el plan Marina y el plan DN-III" y, en caso de que sea insuficiente, buscará "ampliar capacidades", entre otras cosas pidiendo ayuda a la comunidad internacional.

"En esa ampliación de capacidades podría estar el solicitar al Gobierno de Cuba su apoyo para el envío de especialistas", ha concretado, aunque también ha señalado a China y Estados Unidos como posibles aliados en la lucha contra el Covid-19 en México.

'AMLO', como le ha apodado la prensa local, ha aprovechado para dar las gracias a los migrantes mexicanos en Estados Unidos por "seguir enviando apoyo a sus familias" hasta el punto de que "febrero fue (un mes) récord en remesas".

"Decirles a los paisanos que no dejen de ayudar a sus familiares en México", ha pedido, destacando que "ahora, por la depreciación del peso, lo que mandan les rinde más acá a sus familiares".

Además, ha vuelto a defender la "vía mexicana" adoptada por su Gobierno para "enfrentar las crisis con inversión pública para el desarrollo y el bienestar del pueblo". "No podemos estar pensando nada más en los de arriba y darle la espalda a los de abajo", ha defendido, según informa el diario mexicano 'Milenio'.

No obstante, ha considerado que la recuperación de la economía global tras la pandemia requerirá "una especia de Plan Marshall" para "apoyar a las economías emergentes, sobre todo a los países pobres".

"No escucho al Fondo Monetario Internacional, no escucho al Banco Mundial", ha reprochado. "A lo mejor, como estoy ahora muy atareado --más de lo normal--, no estoy viendo noticias, pero no hay ningún pronunciamiento de ayuda", ha ironizado.