Coronavirus.- México registra 11.251 nuevos contagios y 800 decesos por COVID-19

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sanitarias de México han confirmado este miércoles que 1.113.613 personas se han contagiado en el país de coronavirus, tras detectar en las últimas 24 horas 11.251 nuevos positivos, mientras que 107.565 personas han fallecido a causa de la enfermedad, de las cuales 800 en la última jornada.

En la conferencia diaria de actualización del balance de la situación epidemiológica en el país, la cartera de Salud ha informado, además, de que hay 401.043 casos sospechosos.

Actualmente, México registra 67.218 casos activos de la COVID-19, mientras que 836.567 personas han logrado recuperarse.

Respecto a la ocupación de camas, se sitúa en el 40 por ciento en lo que refiere a las generales, mientras que para las de unidades de cuidados intensivos es del 33 por ciento.

En la comparecencia diaria, el director de Epidemiología mexicano, José Luis Alomía, ha destacado que la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 será gratuita y que se aplicará en medios institucionales.

El responsable también ha incidido en que "las personas no deberán dejarse engañar por un tercero que pueda ofrecerles una vacuna, más allá de que las farmacéuticas puedan hacerlo en el medio privado", aunque ha matizado que, hasta que no se conozcan los datos de eficacia de las vacunas, el Gobierno no definirá la logística de la aplicación de la inoculación.