Coronavirus.- México supera los 820.000 casos y suspende la sesión de la Comisión de Salud por insultos a López-Gatell

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud de México ha confirmado este lunes 821.045 casos acumulados, tras sumar 3.542 contagios adicionales en las últimas 24 horas, mientras que el Senado ha cancelado la sesión de la Comisión de Salud tras los insultos de varios senadores de la oposición al subsecretario Hugo López-Gatell.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha comparecido este lunes ante el Senado para presentar un informe del comportamiento de la pandemia de la COVID-19, que ha dejado hasta el momento 83.945 víctimas mortales.

López-Gatell ha defendido la estrategia y medidas adoptadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que han conseguido lograr los objetivos de frenar la transmisión del virus, y ha insistido en que "no hay manera de refutar esto, porque la evidencia es directa, numérica y está sujeta al escrutinio público".

Sin embargo, la comparecencia de López-Gatell se ha visto interrumpida por insultos de senadores del Partido Acción Nacional (PAN), que lo han acusado de mentiroso y han intentado colocar detrás de él una pancarta con una caricatura que le ridiculizaba y le censuraba por haber pecado durante la pandemia de un "exceso de ineptitud y soberbia", según informa 'La Jornada'.

Los principales partidos de la oposición, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el PAN han puesto en duda las cifras ofrecidas por López-Gatell.

Ante los ataques, el presidente de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro, ha pedido disculpas al poniente y ha pedido respeto a la Cámara, aunque ante los incesantes insultos y faltas de respeto, ha cancelado finalmente la comparecencia y la sesión de la comisión.

"Al no haber ya las garantías de una civilidad, le pido por favor me permita suspender la reunión, ya que no hay el comportamiento debido para una comparecencia; por no haber las condiciones de pluralidad y respeto se da por concluida la reunión", ha añadido Navarro.