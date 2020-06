Coronavirus.- Perú afirma que las medidas de aislamiento han evitado unas 100.000 muertes más en Lima

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud de Perú ha asegurado este jueves que debido a las medidas de cuarentena adoptadas por el Gobierno se han evitado al menos unas 100.000 muertes y 900.000 contagios en Lima, en un país que ya ha superado a Italia como séptimo más afectado tras las cifras del día anterior y que hasta ahora ha registrado, según el último balance, 244.388 positivos y 7.461 fallecidos.

El principal responsable del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, César Munayco, ha explicado que el confinamiento y los cambios de comportamiento de la ciudadanía han ayudado a reducir la "velocidad de contagio" y el indicador de transmisión del virus, por ello ha insistido en continuar con las medidas del Gobierno, pues en ese caso los contagios se irán reduciendo.

"El objetivo ahora es mantener estos niveles hasta que haya vacunas y tratamientos efectivos", ha dicho Munayco, quien ha asegurado que en algunas regiones como Callao, Lima o Loreto los casos están decreciendo.

Perú se encuentra en plena fase de desescalada. A partir del lunes 22, establecimientos y centros comerciales abrirán sus puertas, aunque no así cines y otras zonas recreativas presentes en este tipo de instalaciones. El aforo máximo permitido será limitado al 50 por ciento y el uso de mascarilla será obligatorio.

No obstante, no todos los sectores de la población peruana podrán acudir a este tipo de centros. El Gobierno no ha permitido que los menores de edad puedan acceder a ellos, ha explicado el diario oficial 'El Peruano'.

Pese a que el decreto está dirigido a todo el territorio nacional, los grandes conglomerados comerciales de los departamentos de Ica, La Libertad, Arequipa, Huánuco, San Martín o las provincias de Santa, Casma y Huaraz en la región occidental de Ancash no abrirán sus puertas, ya que todavía persiste en altos niveles la transmisión del virus.

Por otro lado, las regiones de Tumbes, Lambayeque, Piura, Loreto y Ucayali han visto reducido en tres horas el toque de queda impuesto desde el inicio de la emergencia sanitaria, pasando a partir de ahora desde 21:00 a las 04:00 horas.