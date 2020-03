Coronavirus.- Polémica en Paraguay por un viaje a Argentina del jefe de Gabinete de Abdo Benítez

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Gabinete de Paraguay, Juan Ernesto Villamayor, se ha convertido en objeto de crítica por no guardar las medidas de precaución recomendadas por el propio Gobierno contra la pandemia de coronavirus a su regreso de un viaje a Argentina.

Villamayor regresó de Buenos Aires el pasado viernes, tras lo cual hizo vida normal. El martes incluso apareció en el Palacio de Gobierno para comparecer ante los medios de comunicación, según informa el diario paraguayo 'Última Hora'.

El jefe Gabinete ha sido muy criticado por no guardar la cuarentena de 14 días que recomiendan las autoridades sanitarias de Paraguay y exponer al contagio a quienes se han relacionado con él.

El portavoz gubernamental ha pedido perdón este miércoles y ha avanzado que solicitará al presidente, Mario Abdo Benítez, que le permita trabajar desde casa para respetar la cuarentena.

No obstante, ha justificado su comportamiento porque cuando regresó a Paraguay "esa restricción no existía". "He reducido todos los contactos en mi hogar. He reducido la recepción de gente en la oficina. (...) El único momento en que se rompió parcialmente (el protocolo) fue por iniciativa de ustedes", ha dicho a la prensa.

El ministro de Interior, Euclides Acevedo, ha salido en su defensa, indicando "es una persona seria, educada y responsable". "No creo que haya violado ningún protocolo, para nada", ha sentenciado.

Paraguay ha cerrado sus fronteras y ha restringido la movilidad interna de sus ciudadanos para combatir el coronavirus, aunque solo hay nueve casos confirmados en la nación suramericana.