Coronavirus.- El principal candidato opositor a las elecciones presidenciales de República Dominicana tiene coronavirus

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a las elecciones presidenciales previstas para el 5 de julio en República Dominicana, Luis Abinader, que lidera los sondeos sobre intención de voto, ha anunciado tiene coronavirus, pese a lo cual ha indicado que mantendrá la campaña.

"Esta noche me dirijo a ustedes para comunicarles que me he realizado una prueba con resultado positivo. Tengo COVID-19", anunció el líder opositor en un vídeo difundido por redes sociales la noche del domingo.

Abinader dijo que ha adoptado "las medidas recomendadas por los médicos". "Gracias a Dios, ellos proyectan una recuperación rápida porque no soy un paciente de alto riesgo", indicó, en aparente buen estado.

El abanderado del PRM explicó que ha detectado su contagio, no porque tenga síntomas, sino porque la gira nacional que está haciendo con la llamada "ruta solidaria" le obliga a seguir un "riguroso protocolo" que incluye pruebas diagnósticas para el coronavirus.

Abinader defendió además el derecho de los dominicanos a conocer "cualquier información" sobre él y su actividad política. "Como saben, tengo un compromiso permanente con la verdad y la transparencia".

En este sentido, avanzó que no detendrá su campaña electoral. "Me mantendré más comunicado que nunca con la gente a través de los medios de comunicación, las redes sociales y todas las plataformas digitales", aseveró. "Seguiremos construyendo el cambio que el país necesita", remachó.

Su mujer, Raquel Arbaje, anunció posteriormente por la misma vía que también tiene COVID-19. "Leve dolor de cuerpo, fiebre y aislados para proteger a todos", contó en Twitter.

El presidente dominicano, Danilo Medina, reaccionó en la red social para desear a Abinader y su mujer una "pronta recuperación". "Cuentan con todo nuestro apoyo y solidaridad", escribió.

República Dominicana, con 20.808 casos y 550 muertos, ha iniciado ya la desescalada, si bien el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez, anunció el miércoles "una batida de intervención para aquellos lugares (...) donde se congreguen las personas de manera inapropiada violando los protocolos indicados".

La isla caribeña postergó las elecciones generales, previstas inicialmente para el 17 de mayo debido a la pandemia de coronavirus, y mantiene la fecha del 5 de julio. Según una reciente encuesta del Centro Económico del Cibao (CEC), Abinader ganaría en primera vuelta con el 53,5 por ciento de los votos.