Coronavirus.- El Salvador inaugura un hospital solo para pacientes de la COVID-19 con una capacidad de 2.000 camas

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha inaugurado este domingo la primera fase del hospital en el que se tratarán en exclusiva a pacientes afectados por la COVID-19, con una capacidad para albergar hasta dos mil camas, mil de ellas de cuidados intensivos.

Cien días después del anuncio que el Gobierno hizo al respecto, Bukele ha informado de que la primera etapa del hospital, ubicado en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), dispondrá de 400 camas, de las cuales 105 serán de cuidados intensivos.

El presidente salvadoreño no ha pasado por alto las críticas que el hospital recibió al ser anunciada su creación "cuando el país no había confirmado un solo caso", y se ha preguntado qué hubiera pasado si el Gobierno no hubiera actuado en aquel momento.

"Dijeron que era un desperdicio de dinero", ha asegurado Bukele, quien ha explicado que en caso de que estas primeras 400 camas se ocupen en su totalidad, otras 400 estarán preparadas, y así hasta llegar a dos mil entre lechos de cuidados intermedios e intensivos.

"Ojalá no las llenemos, ojalá nos ataquen porque digan que fueron muchas camas", ha dicho Bukele durante la inauguración del hospital, que recibirá el nombre de El Salvador.

"No hay otro hospital con mil camas de cuidados intensivos en toda Latinoamérica", ha resaltado Bukele, quien ha contado que tras la crisis sanitaria de la COVID-19 se invertirá en otras secciones, como pediatría y oncología.

En la primera etapa del hospital, ha dicho, se han invertido unos 25 millones de dólares, once sólo en equipamientos, y ha vaticinado que se destinará un promedio de 75 millones para la totalidad del centro.

Bukele ha comunicado que a partir de esta semana el nuevo hospital comenzará a recibir pacientes aquejados por la COVID-19 para descongestionar el resto de centros.

Durante la inauguración, Bukele ha vuelto a criticar la labor de la Asamblea Legislativa y ha acusado a sus miembros de haber provocado que El Salvador sea el único país del mundo que no está en emergencia sanitaria.

"Necesitamos poner reglas de circulación, reglas de movimiento, esa es la única manera de evitar contagios y por tanto, más muertes", ha dicho Bukele, quien ha insistido en cuestionar las últimas decisiones de la Asamblea echando para atrás sus prórrogas del estado de emergencia al considerar que eran anticonstitucionales.

Horas antes el presidente salvadoreño publicó en sus redes sociales una carta abierta a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo y a la Asamblea Legislativa pidiéndoles devolver al Gobierno "sus facultades legales" para hacer frente a la pandemia de la COVID-19.

Bukele criticó que ambos órganos hayan dejado al Gobierno "como mero administrador de hospitales" y calificó de "absurdo" intentar gestionar la crisis sanitaria "desde los tribunales".

"Devuelvan al Gobierno las facultades legales que siempre ha tenido Esta invasión, impune, de los poderes del Ejecutivo y del Ministerio de Salud, en plena pandemia, puede parecerles una victoria política, pero en realidad es una gran derrota para nuestro pueblo", ha escrito Bukele.

Hasta la fecha, El Salvador ha anunciado que un total de 4.626 personas han contraído la COVID-19, de los cuales 2.535 han logrado superar la enfermedad. El número de fallecidos es de 98.