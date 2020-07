Coronavirus.- Un segundo ministro del Gobierno de Bolivia da positivo por coronavirus

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Minería de Bolivia, Jorge Fernando Oropeza, ha dado positivo por coronavirus, después de que el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, confirmara a mediados de esta semana que se había contagiado.

Así lo ha confirmado la presidenta interina del país, Jeanine Áñez, mediante un mensaje en su cuenta de Twitter en el que le ha mandado su "solidaridad" y sus "mejores deseos". "Esperamos tu pronta recuperación. Fuerza, Jorge, te tengo en mis oraciones", ha agregado.

Oropeza, por su parte, ha agradecido a Áñez sus palabras. "Nada nos detendrá, seguiremos trabajando por nuestra Bolivia, porque la ciudadanía nos necesita y estar en esta situación es una muestra de que su gabinete está cerca del pueblo atendiendo sus necesidades", ha detallado en la misma red social.

El positivo de Núñez movilizó a todo el aparato del Gobierno y a todas las personas que estuvieron en contacto con él se les ha realizado una prueba diagnóstica de la COVID-19.

Según el ministro de la Presidencia, Áñez no habría corrido el riesgo de contagiarse porque esta semana no ha habido reunión del gabinete, sólo coordinación del trabajo mediante videollamada. El entorno de la presidenta interina informó el viernes de que ella no está contagiada, ha informado 'La Razón'.

Oropeza, exalcalde de Potosí, tomó el cargo el pasado 12 de junio en sustitución de Fernando Vásquez, que fue retirado del Gobierno por un incidente racista. En concreto, aseguró que él es blanco y tiene los ojos verdes, a diferencia de los militantes del partido del expresidente Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS).