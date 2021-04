El sistema sanitario de Buenos Aires está "cerca del colapso"

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sistema sanitario de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra "cerca del colapso", con una ocupación total de camas de cuidados intensivos en el sector privado y del 80 por ciento en los hospitales públicos, por lo que las autoridades han suspendido las operaciones quirúrgicas no urgentes, según distintas fuentes del sistema sanitario consultadas por la agencia de noticias Télam.

Desde la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP) han informado de que la ocupación de camas en las 66 clínicas y sanatorios privados de la ciudad oscila entre el 95 y el 100 por cien por tercera semana consecutiva.

En la red pública de hospitales, la ocupación de camas de cuidados intensivos ha alcanzado el 79,7 por ciento, según el Ministerio de Salud porteño. De las 450 camas totales disponibles para pacientes graves, unas 359 están ocupadas, por lo cual quedan disponibles en la ciudad solo 91.

Ante este escenario, el Gobierno ha suspendido durante 30 días las cirugías en clínicas y sanatorios privados y las internaciones en los hospitales públicos para priorizar la atención de pacientes con coronavirus, ante el recrudecimiento de los contagios.

En los hospitales se ha comenzado a habilitar otros espacios dentro de las instalaciones para poder sumar camas de cuidados intensivos en medio del pico de la segunda ola de contagios, que esta semana alcanza los 3.560 casos diarios de media.

"No se consigue una cama en la Ciudad de Buenos Aires hoy", ha declarado el jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Santiago Cafiero, que ha señalado a una parte de la oposición que, asociada a los "sectores más radicalizados", quiere el fracaso de las políticas sanitarias del Gobierno.

"No se puede meter la política en el medio. Hay gente detrás de las estadísticas. Hay familias que están sufriendo. Si la oposición no se da cuenta de esto, me parece muy grave", ha apuntado Cafiero, que ha recordado las obras anunciadas la semana pasada por el presidente Alberto Fernández para sumar 1.400 camas y 400 unidades de cuidados intensivos.