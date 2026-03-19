Cuatro detenidos por la muerte de Emiliano 'el panameño' pasarán a disposición judicial este viernes

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La Guardia Civil ha detenido a 5 personas, 1 de ellos en Llinars del Vallès (Barcelona), en relación a la muerte violenta de Emiliano B.R., conocido como 'el panameño', un presunto narcotraficante, ocurrida en Lugo de Llanera (Asturias) en 2025.

Tres de los detenidos se les ha localizado en Asturias y otro en Orleans (Francia) y, junto al arrestado en Llinars, estos dos últimos serán trasladados a Oviedo.

Se informa que todos los detenidos pasarán a disposición judicial este viernes y que las detenciones se producen en el marco de la operación de la Guardia Civil desarrollada la madrugada del miércoles en Oviedo, Gijón y fuera de Asturias, en la que también se realizaron registros domiciliarios.

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