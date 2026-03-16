Cuba sufre un apagón total del sistema eléctrico

Archivo - Apagón en La Habana, Cuba (archivo) - Europa Press/Contacto/Jiang Biao - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La isla de Cuba ha sufrido este lunes una caída total del suministro eléctrico, según ha informado la empresa eléctrica estatal cubana Unión Eléctrica (UNE).

"Ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento", ha publicado UNE en redes sociales.

El apagón general se produce tras varios días de interrupciones por todo el país. El domingo más de la mitad de la isla estuvo a oscuras en el horario de mayor consumo, según datos de la propia UNE.

Más tarde, el Ministerio de Energía y Minas cubano ha publicado un escueto mensaje en redes en el que asegura que "comienzan a funcionar microsistemas en varios territorios".

Mientras, desde UNE han apuntado que "no se reportan averías en ninguna de las unidades térmicas que estaban en funcionamiento en el momento en que ocurrió la desconexión del SEN" o Sistema Eléctrico Nacional.

Además, ha destacado que "Energás ya tiene una Unidad generadora en servicio", en referencia a la empresa mixta cubano-canadiense que genera aproximadamente el 10% de la electricidad de la isla.

La de este lunes es la primera desconexión total del sistema eléctrico cubano en lo que va de año. La anterior data del 10 de septiembre de 2025. Cuba achaca estas dificultades al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, que en enero amenazó con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla.