Cuba sufre un apagón total del sistema eléctrico

Archivo - Apagón en La Habana, Cuba (archivo) - Europa Press/Contacto/Jiang Biao - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La isla de Cuba ha sufrido este lunes una caída total del suministro eléctrico, según ha informado la empresa eléctrica estatal cubana Unión Eléctrica (UNE).

"Ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento", ha publicado UNE en redes sociales.

El apagón general se produce tras varios días de interrupciones por todo el país. El domingo más de la mitad de la isla estuvo a oscuras en el horario de mayor consumo, según datos de la propia UNE.