La ONU confirma contactos con "varios países" para hacer llegar combustible a Cuba en medio de los apagones

Archivo - El diputado adjunto de António Guterres, Farhan Haq - Europa Press/Contacto/Giada Papini Rampelotto/Euro

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha confirmado este martes contactos con "varios países interesados" en ayudar a Cuba frente a los apagones que la isla ha sufrido en las últimas jornadas y que La Habana ha atribuido al bloqueo impuesto por Estados Unidos.

"Hemos estado hablando con varios países interesados en ayudar a Cuba para asegurarnos de que, por razones humanitarias, Cuba tenga el combustible que necesita para sus necesidades humanitarias", ha señalado su portavoz adjunto, Farhan Haq, en rueda de prensa.

Preguntado por alguna respuesta "positiva", el portavoz del diplomático portugués se ha limitado a reiterar la "preocupación" de Naciones Unidas ante los "serios problemas de escasez de combustible" que sufre el país caribeño. "En meses anteriores, logramos algunos avances en la recepción de cantidades limitadas de combustible, y seguimos trabajando en ello", ha agregado.

Este mismo martes, el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha denunciado que los apagones del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) "son consecuencia directa del genocida bloqueo de Estados Unidos contra Cuba".

"Este último no sólo impide la libre importación de combustibles. Bloquea la entrada a nuestro país de partes y piezas necesarias para el SEN, impide la colaboración con expertos de otras naciones y dificulta el acceso a financiamiento internacional", ha declarado en sus redes sociales. "Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí", ha zanjado.

El jefe de la diplomacia cubana ha respondido así a la Administración de Donald Trump, que en la víspera culpó a las autoridades de la crisis humanitaria que vive la isla.