Un terremoto de magnitud 6 sacude el este de Cuba

Archivo - Un sismógrafo. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Hugo Moreira - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Sismológico Nacional Cubano ha informado que en el este de la isla ha sido registrado un terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter, durante la madrugada de este lunes al martes.

Concretamente, el mismo ha tenido lugar a 37 kilómetros al sureste del municipio de Imías, en la provincia de Guantánamo, sobre las 0.28 horas (5.28 horas en la España peninsular y Baleares) con un epicentro a 20 kilómetros de profundidad.

Hasta el momento, ha agregado el centro en un mensaje publicado en sus redes sociales, se han recibido reportes de perceptibilidad de las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y Holguín.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ha informado de una posible réplica del mismo con una magnitud 4,7 en la escala de Richter y un epicentro a 10 kilómetros de profundidad.