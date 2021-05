CPI sobre la gestión de COVID-19 en Brasil envía a la Fiscalía el testimonio de Wajngarten al considerarlo falso

Brasil suma 76.000 casos y lamenta 2.500 fallecidos por coronavirus

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) sobre la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Jair Bolsonaro enviará a la Fiscalía el testimonio del que fuera secretario de Comunicación del Gobierno hasta hace dos meses, Fabio Wajngarten, al considerar que ha mentido en su declaración en el marco de la investigación.

Así lo ha anunciado el presidente de la CPI, Omar Aziz, en una sesión de la comisión este miércoles en la que el exsecretario de Comunicación ha sido incluso advertido con su arresto, según recoge el medio brasileño G1.

Los senadores que componen la comisión han considerado que Wajngarten ha mentido en su declaración, en la que, según recogen medios, se ha contradicho en varias ocasiones respecto a intervenciones previas a una revista y en relación a información sobre campañas publicitarias relacionadas con la pandemia, negociaciones sobre la vacuna con Pfizer y la existencia de "consejos paralelos" para orientar al presidente.

Por distintas declaraciones, Aziz ha indicado que es "importante" que la Fiscalía considere si "el declarante ha violado el Código Penal, ofreciendo a la comisión falso testimonio".

"En relación con el señor Wajngarten: la cárcel sería el castigo más pequeño que sufrirás porque hoy no te has sentido bien con nadie. Trajiste una contribución que nadie trajo (...). La cárcel no sería nada más terrible que perder credibilidad, confianza y el legado que has construido. Te aconsejo que cuando te llamen para hablar de lo que pasó hoy, digas la verdad", ha sentenciado el presidente de la CPI.

Mientras tanto, el país ha sumado 2.494 muertes más por la COVID-19, que ha dejado otro 76.692 contagios en la última jornada, según el último balance del Ministerio de Salud, publicado este miércoles.

Brasil acumula así 15.359.397 casos confirmados desde que estalló la pandemia, que se ha cobrado hasta el momento la vida de 428.034 en el gigante sudamericano.