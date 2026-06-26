Una delegación ministerial de la República Dominicana visita la sede de EOI en Madrid

Delegación del ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana visita la sede de EOI en Madrid - CEDIDA

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de representantes del Gobierno de República Dominicana ha visitado la sede de Madrid de la Escuela de Organización Industrial (EOI). La comitiva ha estado encabezada por Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes; Daniel Peña, viceministro de Comercio Exterior; Hugo Rivera, viceministro de Relaciones Exteriores; y Tony Raful, embajador de la República Dominicana en España.

Durante la visita, los representantes institucionales han recorrido las instalaciones de EOI y han mantenido un encuentro con los alumnos dominicanos que actualmente cursan el Máster en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos y el Máster en Ingeniería de Datos, coincidiendo con la celebración de su Semana Presencial.

Asimismo, la dirección general de EOI y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha la cuarta edición del Programa Ejecutivo en Liderazgo Femenino, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión de las mujeres en el ámbito empresarial e institucional.

Como cierre de la jornada, el director general de EOI, Diego Crescente, ha hecho entrega del pin honorífico de la institución al ministro Eduardo Sanz Lovatón, en reconocimiento a la estrecha colaboración entre ambas entidades.

La relación entre EOI y el MICM se remonta a décadas de cooperación, durante los cuales se ha contribuido a la formación y especialización de un importante número de profesionales dominicanos, fortaleciendo así los lazos académicos e institucionales entre España y República Dominicana.