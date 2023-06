Este hombre en silla de ruedas bate el récord Guinness de arrastre de camiones al tirar de diez toneladas

MADRID, 12 Jun. (EDIZIONES) -

El forzudo Dave Walsh, de Chippenham (Reino Unido), bate el récord Guinness al tirar de un camión de diez toneladas con el añadido de hacerlo en silla de ruedas superando el récord registrado de dos toneladas.

Tiró de la cuerda durante 17 metros y medio cumpliendo las directrices del Guinness World Records. Para ello cogió impulso y mantuvo la velocidad: "Me pareció bastante ligero y ojalá hubiera tirado más fuerte, porque ni siquiera me di cuenta de que se movía. Como estoy sentado y sólo muevo los brazos sólo sé que se está moviendo cuando alguien me lo dice".

Aquejado de esclerosis múltiple, ostenta actualmente el título de hombre discapacitado más fuerte del mundo y espera seguir defendiendo su título después de poner su mente en el fitness tras un episodio de depresión en 2014: "El fitness me salvó la vida".

El ex militar siempre se interesó por el mundo de los "Strongman", y sabía que podía seguir trabajando la fuerza a pesar de su discapacidad. Desde 2012 participaba en competiciones de hombres fuertes sin discapacidad a un alto nivel por todo el país. Sin embargo, cuando le diagnosticaron esclerosis múltiple se vio obligado a abandonar las competiciones.

Desde entonces sufrió de depresión y fue cuando se planteó ver el lado "discapacitado del deporte". El último reto fue propuesto por uno de sus amigos quien pensó que Dave no podría ser capaz de tirar del camión. "Quería demostrarle que estaba equivocado, así que encontré a alguien que estaba haciendo una sesión de arrastre de camiones y fui", señala.

Para superar el récord tan sólo entrenó tres meses antes del gran evento y afirma que al día siguiente estaba un poco dolorido, pero volvió a entrenarse el lunes siguiente. Añade: "Llevaba un año queriendo hacerlo, pero por fin me aceptaron hace unos meses. Fue difícil conseguir una formación con un camión, ya que, tienes que depender del tiempo de alguien".

Asegura que la preparación previa se basó en mucho trabajo de espalda, con tirones pesados y pull downs, así como remo con trineo para ejercitar los brazos: " Cuando lo haces en silla de ruedas, todo gira en torno a los brazos, pero es difícil entrenar con solidez para las pruebas específicas y hacerlo sin lesiones".

Dave sigue trabajando para retener el título de hombre discapacitado más fuerte del mundo 2023 y está dispuesto a entrenar para tirar de un camión de 20 toneladas: "Y esperaré hasta que alguien intente superarlo y entonces haré 25 toneladas"