Desconecta.- Su novia pensaba que se iban de picnic pero él le sorprendió con una propuesta de matrimonio

MADRID, 15 Feb. (EDIZIONES)-

Holly Hardwicke, de 25 años y natural de Surrey (Reino Unido), se fue de picnic con su entonces novio Sam Hardwicke, de 24 años, cuando éste la sorprendió con un precioso anillo de compromiso.

La pareja había estado en la Mansión Waddesdon unas semanas antes, pero decidieron volver para ir de picnic. Sam se las arregló para mantener todo en secreto y le dijo que le estaba grabando mientras abría algunos regalos de su madre.

La joven se quedó estupefacta cuando en una de las cajas se encontraba un anillo de compromiso. "No tenía palabras, no me lo esperaba para nada. Sin duda respondí un sí rotundo", aclaró.

Sin embargo, el compromiso no duró mucho, ya que se casaron sólo diez semanas después.