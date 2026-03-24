Detenido en Castellón un fugitivo condenado a 17 años de prisión por un homicidio cometido en Colombia

Detenido un fugitivo condenado a 17 años de prisión por un homicidio cometido en Colombia - POLICÍA NACIONAL

CASTELLÓN 24 Mar. (EUROPA PRESS -

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Castellón, han detenido a un varón de 36 años, fugitivo internacional sobre el que pesaba una orden de detención para extradición, emitida por las autoridades de Colombia, el cual estaba condenado por un homicidio, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

La investigación dio comienzo al tener conocimiento de una orden internacional de detención emitida a través de Interpol, al haber sido condenado a una pena de 17 años y 6 meses de prisión por un delito de homicidio doloso cometido en el año 2009 en Colombia.

Según las informaciones facilitadas por las autoridades requirentes, el individuo utilizó un arma contundente para cometer el crimen. Gracias a la colaboración policial internacional, los agentes contaban con información sobre la especial peligrosidad del fugitivo, al que consideraban una persona violenta, propensa a la evasión y que podría ir armado.

Asimismo, se barajaba la posibilidad de que el mismo se hubiera desplazado por distintos países de Centroamérica, Sudamérica y Europa, incluyendo España, con el objetivo de eludir la acción de la justicia. Finalmente agentes adscritos a la Comisaría Provincial de Castellón, los cuales centraron sus investigaciones en la posible presencia del reclamado en territorio castellonense, procedieron a la localización y detención del mismo tras numerosas gestiones operativas y de análisis de información.

El detenido, con antecedentes previos, ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional, y continúan los trámites conforme a la normativa vigente y en coordinación con las autoridades colombianas.