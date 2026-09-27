Detenido un menor ceutí tras tratar de pasar a un inmigrante ilegal hacia la península

Varios migrantes acampados en la playa de Benítez, a 23 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Embarcaciones de Salvamento Marítimo han trabajado este miércoles en la reparación de desperfectos detectados en la barrera neumática instalada en el entorno - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un menor ceutí ha sido detenido este fin de semana cuando intentaba pasar a la península a un inmigrante marroquí adulto que había llegado a Ceuta durante la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio, según han confirmado fuentes judiciales.

Los hechos se produjeron en la estación marítima de Ceuta, durante los controles previos al embarque en ferry. El menor conducía la motocicleta y el ciudadano marroquí viajaba como copiloto cuando ambos fueron interceptados por las fuerzas de seguridad.

El joven ha quedado en libertad con cargos, y tendrá que prestar declaración en los próximos días ante la Fiscalía del menor. El marroquí, por su parte, ha quedado libre, según las precisadas fuentes.