Díaz se muestra "optimista" ante una posible visita del Papa a Canarias, pero no habla con él de la amnistía

ROMA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha mostrado "optimista" ante una posible visita del Papa a Canarias tras la audiencia que ha mantenido este viernes 2 de febrero en el Vaticano, y en la que, según ha afirmado, no han hablado sobre la amnistía.

"Debo ser discreta en torno a la visita del Papa Francisco a Canarias, pero hemos hablado de ello; soy optimista siempre soy una mujer optimista, la esperanza no defrauda", ha zanjado ante los periodistas en la embajada de España ante la Sede tras la cita en la Biblioteca Privada del Palacio Apostólico del Vaticano.

De este modo, Díaz ha confirmado que ha hablado con el Pontífice "de la situación de las migraciones en el mundo" y, en particular en Canarias, así como de una posible visita del Pontífice a la comunidad autónoma, si bien no ha dado más detalles. El pasado 15 de enero el Papa acogió con interés la propuesta del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de hacer una escala en Canarias durante su anunciado viaje a Argentina, para conocer la realidad migratoria en el archipiélago. El fenómeno migratorio es una de las principales preocupaciones sociales del Pontífice, que no ha descartado esta posible escala.

REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

Asimismo, Díaz y el Papa han dialogado sobre los asuntos que tienen que ver con "la desigualdad, la igualdad, las políticas públicas, el mundo del trabajo, la economía social y solidaria, las Naciones Unidas" así como sobre "los derechos humanos en el mundo, la vulneración de los mismos y todas las guerras en el mundo". En concreto, han conversado de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en España, un compromiso de la vicepresidenta segunda.

La líder de Sumar también ha enfatizado su decisión de sacar adelante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de unos 446.000 migrantes residentes en España. "Hemos hablado de las 500.000 personas que tenemos en España, que como saben ustedes ya antes de la convocatoria de las elecciones, han defendido una ILP para instar la regularización de estas personas y en la que conocen ustedes, yo soy firme partidaria de la regularización de las mismas", ha subrayado.

DESIGUALDAD, DERECHOS HUMANOS Y GUERRA

Asimismo, Díaz y el Papa también han dialogado sobre los asuntos que tienen que ver con "la desigualdad, la igualdad, las políticas públicas, el mundo del trabajo, la economía social y solidaria, las Naciones Unidas" así como sobre "los derechos humanos en el mundo, la vulneración de estos y todas las guerras en el mundo". No obstante, ha excluido de las conversaciones ley de Amnistía en España que debe ser renegociada después de que los independentistas de Junts per Catalunya tumbaran el proyecto legislativo.

Con todo, ha considerado que la legislatura "no corre ningún riesgo". "No peligra la legislatura y lo que hago es un llamamiento a la serenidad, a la responsabilidad y la convicción de que esta ley de amnistía, que hemos votado muchísimas fuerzas políticas que somos diferentes, es correcta".

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social ha enmarcado las conversaciones con el Papa en el marco de "la defensa del trabajo decente" y ha dicho que él es "el mejor embajador" de esto "en el mundo". "No tengo más que agradecimiento para el Papa Francisco", ha destacado. Díaz ha vinculado este asunto con "la reducción de la jornada laboral". "Como saben ustedes, esto le ocupa y lo defiende el Papa Francisco. Y hemos tenido una larga conversación sobre la necesidad del tiempo de vida, del tiempo de descanso y del tiempo de trabajo", ha asegurado a este respecto.

SEGUNDO ENCUENTRO

Se trata de la segunda visita de Díaz al Papa después de su encuentro en diciembre del 2021 del que ha recordado que tuvo lugar en "la antesala de la votación del debate de la reforma laboral" en España.

"La aportación de Sumar es ganar en derechos laborales y sociales. Defiendo la internacional laborista, de esto también he hablado con el Papa Francisco, porque tenemos que tejer una amplia red en defensa del trabajo decente. Por supuesto lo hago con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero también con el Papa Francisco, del trabajo decente y de una economía que debe ser social y solidaria", ha insistido.

CRISIS CLIMÁTICA "BRUTAL"

Por último, ha señalado que también se han detenido sobre la crisis climática, que la ministra ha calificado como "una de las crisis brutales del capitalismo".

En cuanto a los obsequios, la vicepresidenta ha regalado al Papa una serigrafía del artista gallego emigrado a Argentina Luis Seoane, y un volumen de 'Las Moradas' de Santa Teresa de Jesús.

Además de su cita con Díaz, el Pontífice se ha reunido con el embajador de Israel ante la Santa Sede, Raphael Schutz; con la federación Italia-China; con el prefecto del dicasterio para la Evangelización, Luis Antonio Tagle, responsable de las misiones; y con el cardenal Claudio Gugerotti, del dicasterio para las Iglesias orientales.