¿Disfrutar de las vacaciones sin preocuparte de cómo estarán las cosas en casa? Ya es posible

Meses esperando las vacaciones de verano para que luego desconectar sea imposible... y es que según un nuevo estudio de Ring, cuatro de cada cinco españoles (80%) admiten que les cuesta relajarse durante las vacaciones, y el mismo porcentaje se preocupa por cómo estarán las cosas en casa.

El 66% de los encuestados asegura que la seguridad del hogar es su principal preocupación durante las vacaciones, seguida por las entregas de correo y paquetes (27%), el cuidado de las plantas o el mantenimiento del jardín (27%) y la posibilidad de recibir visitas inesperadas, como vecinos o personal de mantenimiento (24%).

Para 26% de los españoles, el estrés comienza en el momento en que salen por la puerta y que, cabe destacar que más de un tercio (35%) ha sufrido algún contratiempo en casa durante sus vacaciones, desde robos y daños en el coche hasta entregas fallidas, estropeando sus ansiadas vacaciones.

Conscientes de que pueden surgir imprevistos, más de la mitad de los españoles (57%) recurre a amigos, vecinos o familiares para que vigilen su casa durante las vacaciones. Además, el 28% toma medidas preventivas como cerrar cortinas o persianas y el 21% programa las luces para simular que hay alguien en casa.

TÉCNICAS COMO LA DESINTOXICACIÓN DIGITAL Y HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA DISFRUTAR DE UNAS VACACIONES MÁS RELAJADAS

Cuando los españoles están de vacaciones no dejan la seguridad de su hogar al azar. Cada vez confían más en la tecnología: casi un tercio (32%) utiliza dispositivos inteligentes o cámaras de seguridad y cerca de un 20% revisa su vivienda de forma remota. De hecho, el 75% afirma que podría relajarse más durante las vacaciones si pudiera monitorizar su casa de forma virtual, algo que facilitan los dispositivos Ring gracias a funciones como video en directo, comunicación bidireccional y detección de movimiento.

Para ayudar a reducir el estrés incluso desde la tumbona, te presentamos la Guía Ring & Relax, una recopilación de consejos prácticos -desarrollados junto a la reconocida psicóloga y autora la Dra. Lalitaa- de una experta en psicología, pensados para que los veraneantes puedan relajarse y disfrutar al máximo de su merecido descanso:

Consejos de relajación de la Dra. Lalitaa para combatir el estrés en las vacaciones:

1. Crea un “ritual de regreso”: en vez de volver de golpe a la rutina, tómate un día para hacer una transición suave, que te dé espacio para reajustarte antes de volver a comprometerte por completo.

2. Usa "herramientas de anclaje" para mantenerte firme: haz que tu conciencia vuelva a centrarse en el presente con técnicas como ejercicios de respiración o escribir un diario.

3. Practica afirmaciones para calmar tus preocupaciones: recuerda intencionalmente que tomarse un tiempo libre no es un lujo, sino una necesidad. Usa afirmaciones como: “Este momento es para mí. Me lo he ganado".

4. Controla lo que puedas y olvídate del resto: concentra tu energía en prepararte para tu viaje, configura la seguridad de tu hogar, y luego, acepta lo que está fuera de tu control.

5. Transforma los escenarios de estrés en momentos ‘ordenados’: En lugar de preocuparte por lo que podría pasar, crea planes de acción claros. Por ejemplo: “Si llega un paquete mientras estoy fuera, puedo hablar con el repartidor usando la función de conversación bidireccional de Ring”.

6. Usa la técnica de “límite digital”: evita revisar el móvil constantemente. Establece horarios específicos para consultar tus dispositivos y confía en que las alertas de movimiento de Ring te avisarán si se detecta movimiento dentro de tu casa.

7. Practica técnicas de respiración consciente: utiliza ejercicios sencillos de respiración para regular la respuesta del cuerpo al estrés. Estás técnicas son útiles cuando las preocupaciones por el hogar se apoderan de ti.

8. Visualiza tu hogar como seguro: prepara tu sistema nervioso para la relajación imaginando tu casa segura y protegida. Refuerza esa sensación usando la función video en directo de tus cámaras Ring para comprobarlo en tiempo real.

9. Afirma tu autonomía: recuérdate a ti mismo: “Yo tengo el control de cómo gasto mi energía”. Hacerse cargo significa decir sí o no en función de lo que te de energía, no de lo que te agote.

Además, si quieres conocer cómo sus dispositivos ayudan a reducir el estrés en vacaciones, Ring estará presente en varias playas de Málaga, Barcelona y Alicante con su experiencia “Ring on the Beach” entre los días 27 de junio y 12 de julio. Una buena ocasión para descubrir sus dispositivos y hacerse con regalos exclusivos... ¿Te lo vas a perder?