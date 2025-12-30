'Dragones atrapados en la isla', Premio Nacional del Juguete 2025

Niños abren sus regalos de Navidad, a 25 de diciembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Según el Informe de Compra de Juguetes de 2025, los españoles tienden a adelantar la compra de los juguetes por ahorro y organización, con los super - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud e Infancia ha acordado otorgar el Premio Nacional del Juguete a la candidatura 'Dragones atrapados en la isla'. El premio está dotado con 30.000 euros, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A la hora de conceder el galardón, el jurado ha tenido en cuenta aspectos como la creatividad y la calidad del juguete o juego, su promoción de los principios de igualdad y no discriminación, el fomento de valores de inclusión y la cultura de la paz, su carácter pedagógico y su adaptación a los tramos de edad y necesidades en recomendadas en cada caso.

El jurado también ha valorado su producción atendiendo a los principios de accesibilidad universal o su sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, incluyendo el embalaje y el empaquetado.