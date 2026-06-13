Asesinado un policía antidroga en Manabí, Ecuador, el quinto en el último mes

Archivo - Policía en Ecuador (archivo) - Europa Press/Contacto/Veronica Lombeida - Archivo

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El policía especializado en combate del narcotráfico Adrián Mero fue asesinado en la tarde del viernes en Bahía de Caráquez, en la provincia ecuatoriana de Manabí, en el quinto caso de este tipo ocurrido en esa región en los últimos 30 días.

Mero, de 21 años de edad, fue tiroteado en el interior de un negocio de lavado de vehículos. Trabajaba desde hacía dos años en la Unidad de Información de Puertos y Aeropuertos (UIPA) de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, pero en el momento del ataque estaba de vacaciones, según recoge la emisora Ecuavisa.

Dos sujetos armados interceptaron al agente dentro del establecimiento y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

El asesinato de Mero eleva a cinco la cifra de policías muertos de forma violenta en Manabí en los últimos 30 días, en una escalada de ataques que también ha cobrado la vida de dos antiguos agentes.