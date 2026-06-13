Ecuador se incauta de casi 1,5 toneladas de cocaína cerca de las islas Galápagos

Cocaína incautada en Ecuador - MINISTERIO DEL INTERIOR DE ECUADOR

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, ha informado este sábado de la incautación de casi 1,5 toneladas de cocaína durante una operación conjunta ejecutada por la Policía Nacional y la Armada del Ecuador en aguas jurisdiccionales de las islas Galápagos.

En concreto se incautaron de 1.478,7 kilogramos de clorhidrato de cocaína distribuidos en 32 bultos que tenían distintos logotipos. Toda la operación se concentró en Puerto Baquerizo Moreno, en la provincia de Galápagos.

La droga iba a ser enviada desde las costas ecuatorianas hacia Estados Unidos, con enlaces y trasbordos en altamar. Su captura supone un agujero de 90 millones de dólares a las organizaciones del narcotráfico.

Entre los indicios incautados durante el procedimiento constan los 1.478,7 kilogramos de clorhidrato de cocaína y un dispositivo electrónico, que será analizado como parte de las investigaciones.