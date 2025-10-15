Explosión de coche bomba en Guayaquil deja un muerto y dos heridos

Archivo - Coche en cuyo interior ha ardido una bombona en Málaga capital. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

ECUADOR, 15 Oct (EUROPA PRESS)

Un fatal incidente sacudió el norte de Guayaquil, Ecuador, tras la explosión de un vehículo cerca del Mall del Sol, dejando al menos un muerto y dos heridos, confirmaron las autoridades locales.

El Cuerpo de Bomberos de la ciudad reportó que entre las víctimas mortales se encuentra un taxista que estaba cerca del lugar del siniestro, que ocurrió poco después de las 18.30 horas locales. La explosión de una camioneta blanca no solo causó víctimas, sino también daños significativos en la infraestructura del centro comercial y un edificio cercano.

Los bomberos, al abordar la emergencia, desplegaron "dos unidades de combate, un vehículo de rescate y cuatro ambulancias. Paramédicos brindan atención a varias personas heridas. Se registra una persona sin signos vitales", según se expresaron en la red social X.

Por su lado, Humberto Plaza, gobernador de la provincia del Guayas, lanzó un firme mensaje a los responsables del acto: "los vamos a buscar debajo de las piedras", asegurando que "van a estar presos por terrorismo", aunque las investigaciones continúan para determinar si la explosión se considera como tal.

Este suceso suma tensión en una zona generalmente concurrida, a medida que las autoridades profundizan en sus esfuerzos para dar con los responsables de este lamentable hecho.