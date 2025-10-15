Explosión en Guayaquil resultó en un muerto y 30 heridos; Fiscalía ecuatoriana investiga el suceso

Archivo - Ecuador.- La Fiscalía de Ecuador abre una investigación por la explosión en Guayaquil que dejó un muerto y 30 heridos - TWITTER - Archivo

ECUADOR, 15 Oct (EUROPA PRESS)

Una explosión de coche bomba ocurrida el martes en el norte de Guayaquil dejó un saldo de al menos un muerto y cerca de 30 heridos, provocando la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General de Ecuador. La detonación, ocurrida a las 18.30 en una zona comercial y turística, también dañó vehículos y edificios cercanos. Autoridades califican el suceso de "terrorismo puro y duro".

Este incidente se suma a una serie de eventos relacionados con explosivos en Guayaquil, incluida una explosión en septiembre cerca de la Penitenciaria del Litoral sin víctimas y la desactivación posterior de otros artefactos. El ministro del Interior, John Reimberg, destacó la naturaleza profesional de los explosivos hallados, ligándolos a grupos delictivos que buscan generar caos.

Ante acusaciones del gobernador de Guayas, Humberto Plaza, que vinculan estos hechos con las protestas recientes en varias ciudades, la CONAIE rechaza cualquier implicación, calificando las acusaciones de "irresponsables" y "sin fundamento". La organización cuestiona si el gobierno de Daniel Noboa intenta "encubrir su ineptitud" ante las mafias o "criminalizar" la lucha indígena.