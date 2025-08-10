Al menos cinco muertos y 22 heridos en un accidente de tráfico en Bolívar (Ecuador)

Archivo - Accidente de tráfico en Ecuador (archivo) - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

MADRID 10 Ago.

Un accidente de tráfico registrado durante la madrugada de este sábado en el cantón San Miguel, en la provincia ecuatoriana de Bolívar, ha dejado al menos cinco personas fallecidas y 22 heridas, de acuerdo con datos emitidos por el Servicio Integrado de Seguridad de Ecuador (ECU 911).

Entre los fallecidos se encuentra un menor de edad. Los heridos fueron llevados a hospitales y centros médicos ubicados en Guaranda, San Miguel y otras zonas colindantes.

El incidente se produjo poco antes de las 05.00 horas (hora local) cuando un autobús perteneciente a la cooperativa San Juan chocó con otro automóvil antes de caer por una pendiente de unos 20 metros de altura.

El accidente tuvo lugar en el sector Alungoto, cerca de Balsapamba, en la carretera que conecta San Miguel con Montalvo.

Hasta el lugar acudieron efectivos policiales, bomberos de distintos cantones y agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), así como personal del Ministerio de Salud Pública (MSP), todos ellos con el objetivo de atender la emergencia.

Varios vídeos difundidos en redes sociales ponen de manifiesto las dificultades a las que se enfrentaron los equipos de rescate para asistir a los afectados, debido a la falta de visibilidad, las irregularidades del terreno y los daños generados en la estructura del autobús.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la causas del accidente ni sobre el estado de los afectados.