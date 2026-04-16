Al menos once muertos y 22 heridos en un accidente de autobús en el sur de Ecuador

Vehículo siniestrado en el sector puente El Chorro, en el municipio de Cuenca (Ecuador) - BOMBEROS CUENCA EN X

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de autobús acaecido este miércoles en el municipio de Cuenca, perteneciente a la provincia de Azuay, en el centro-sur de Ecuador, se ha saldado con, al menos, once personas muertas y otras 22 heridas, según el balance preliminar de las autoridades.

El siniestro ha consistido en la "pérdida de pista y volcamiento" del vehículo que, posteriormente, ha ardido quedando "prácticamente consumido" por las llamas, según ha informado el jefe de Bomberos de Cuenca, Sixto Heras.

Hasta el lugar de los hechos, ubicado en el sector del puente El Chorro y donde se ha constituido un punto de triaje para la evaluación y traslado de los heridos, se han desplazado siete ambulancias.

Por su parte, los equipos de emergencias ya han iniciado las labores de recuperación de los cuerpos, sin descartar la posibilidad de que aumente el saldo de víctimas mortales derivadas del siniestro viario.