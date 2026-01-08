Al menos tres muertos a manos de un grupo de hombres armados en un campo de fútbol de Ecuador

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Ecuador. - Europa Press/Contacto/Marcos Pin - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto en un ataque perpetrado por un grupo de hombres armados en un campo de fútbol situado en la isla de Mocolí, en la provincia ecuatoriana de Guayas, situada en el suroeste del país, en un caso que apunta a un ajuste de cuentas.

Las autoridades del país han confirmado que el "ataque armado" --registrado en un Club de Golf del sector de Samborondón-- ha dejado tres víctimas mortales y un guardia de seguridad herido, según ha recogido la cadena de televisión Ecuavisa.

Los atacantes habrían abierto fuego contra los presentes en el campo de fútbol, también los jugadores, algunos de los cuales han fallecido en el lugar de los hechos. Varios testigos han relatado que "sujetos armados" lograron "burlar los protocolos de seguridad del club, amedrentaron a los guardias de seguridad" y avanzaron hacia la zona en la que se produjo el tiroteo con "pistolas y fusiles".

La Fiscalía de Ecuador registró en 2025 una cifra récord de muertes violentas en el país, con unos 10.630 crímenes. Desde el año 2018, se han notificado 40.305 homicidios intencionados en todo el territorio ecuatoriano, según estos datos.