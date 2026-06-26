EEUU anuncia el despliegue de equipos para "apoyar las operaciones de respuesta" tras los terremotos en Venezuela

Daños materiales en La Guaira tras los dos terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter registrados el 24 de junio de 2026 en Venezuela (archivo) - Europa Press/Contacto/Marcos Salgado

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha anunciado el despliegue de equipos para "apoyar las operaciones de respuesta" tras los dos terremotos registrados en Venezuela, que dejan ya 235 muertos y más de 4.300 heridos, según el último balance facilitado por las autoridades del país sudamericano.

"Con velocidad, precisión y una capacidad logística incomparable, equipos de Estados Unidos se están desplegando para apoyar las operaciones de respuesta tras los devastadores terremotos en Venezuela", ha indicado la Embajada estadounidense en la capital venezolana, Caracas.

Asimismo, ha confirmado la llegada a Caracas del teniente general Joseph Jarrard, del Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) y encargado de "coordinar" los esfuerzos "junto con el equipo en el terreno". "Seguimos comprometidos con Venezuela", ha apuntado en un mensaje en redes sociales.

El propio SOUTHCOM ha confirmado un "aumento de fuerzas para apoyar las labores de apoyo tras los terremotos en Venezuela" y ha publicado un vídeo de militares cargando equipamiento en un helicóptero en una base aérea en Honduras de cara a su envío al país.

"El SOUTHCOM está desplegando las fuerzas militares estadounidenses disponibles en nuestra región para apoyar las operaciones de ayuda humanitaria del Gobierno estadounidense en Venezuela, lideradas por el Departamento de Estado, tras los devastadores terremotos que azotaron el país el 24 de junio de 2026", ha zanjado.

Asimismo, ha resaltado que Jarrard "supervisará" los esfuerzos de ayuda tras los seísmos, "trabajando de forma estrecha con socios para planificar, coordinar y dirigir las capacidades logísticas y operativas sin precedentes del Ejército estadounidense para apoyar el rápido y vital desplazamiento de personal de respuesta, equipos y asistencia humanitaria a las zonas afectadas".

"El Gobierno interino de Venezuela pidió formalmente apoyo estadounidense tras los terremotos", ha resaltado, antes de agregar que las tropas estadounidenses usarán aviones y helicópteros "para proporcionar servicios de movilidad especializados y ayudar al personal del Gobierno de Estados Unidos, a los equipos de búsqueda y rescate y a los socios que evalúan los daños y prestan asistencia vital para salvar vidas".

En este contexto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado que autorizará "todas las transacciones" con Venezuela "relacionadas con labores de socorro por terremoto" que hasta ahora estarían prohibidas por las sanciones impuestas al país.

Asimismo, Washington ha desvelado una ayuda valorada en 150 millones de dólares (más de 130 millones de euros) para hacer frente a los efectos los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala abierta de Richter que sacudieron Venezuela a última hora del miércoles.