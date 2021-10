EEUU informa de un récord de 1,7 millones de migrantes detenidos en la frontera con México en doce meses

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha informado de que en los últimos doce meses han sido detenidos 1.659.206 migrantes ilegales en la frontera con México, la mayor cifra jamás registrada.

La cifra está influida por el incremento de las detenciones coincidiendo con la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, según informa la radio pública estadounidense NPR.

El anterior récord data de 2000, aunque entonces se detenía a una cifra mucho menor procentualmente del total de migrantes que conseguían cruzar la frontera.

Entonces hubo casi cuatro millones de entradas y se detuvo a 1.643.679 migrantes. En 2000 más del 98 por ciento de los migrantes eran de México, en su mayoría hombres, que no querían contactar con las autoridades.

Ahora hay una mayor proporción de familias y de hijos que quieren solicitar formalmente asilo y para ello se entregan a la Patrulla de Frontera. En 2021, el 490 por ciento eran centroamericanos, mayoritariamente de Honduras y Guatemala, y cada vez es mayor el tanto por ciento de Sudamérica, el Caribe y África.