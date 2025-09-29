Elsa María García Núñez reconocida con el Premio a la Excelencia

Madrid, 29 SEP. (EUROPA PRESS)

Esta semana, Elsa María García Núñez, Vicepresidenta de la Asociación Empresarial México España orgullosamente mexicana, fue reconocida con el Premio a la Excelencia en el ámbito empresarial durante el Foro Europeo de Mujeres Empresarias, Políticas y Diplomáticas Hispanoamericanas, celebrado en el Senado de España y clausurado con una cena de gala en el Hotel Intercontinental de Madrid.

En representación de México, García Núñez participó en una de las mesas de trabajo del Foro, donde compartió su visión sobre el liderazgo y la importancia del papel de las mujeres en la transformación empresarial y diplomática en Iberoamérica.

Este reconocimiento internacional, otorgado en un encuentro que reunió a líderes de más de 25 países y con el respaldo de 40 instituciones, destaca su compromiso con la excelencia, la innovación y la proyección del talento mexicano en el mundo.