Emily Bader protagoniza 'My Lady Jane',"una historia siempre contada por hombres" y que al fin tiene "un giro feminista" - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Amazon Prime Video estrena este jueves 27 de junio My Lady Jane, serie creada por Gemma Burgess y basada en la novela homónima de Brodi Ashton, Cynthia Hand y Jodi Meadows. La ficción reinventa la historia de Lady Jane Grey, que fue reina durante nueve días antes de ser decapitada con solo 16 años. En cambio, en esta adaptación de fantasía, Eduardo, el hijo del rey Enrique VIII, no fallece de tuberculosis, Lady Jane Grey no es ejecutada y tampoco su marido, Guildford. En su lugar, Jane es coronada de la noche a la mañana y tiene que enfrentarse a aquellos que quieren arrebatarle la corona, pero con un "giro feminista" en el que la protagonista se salva a sí misma.

"Creo que es bueno que tengamos la oportunidad de divertirnos con un periodo tan oscuro. Hay mucho espacio para dramas históricamente veraces, y esto es una oportunidad para coger las piezas que nos gustan y decir no a las demás", explica Emily Bader, quien encarna a Lady Jane, en una entrevista concedida a Europa Press.

"Hemos cogido una historia sobre una mujer, que ha sido contada por hombres a lo largo de toda la historia, y le hemos dado un giro feminista y moderno", agrega la actriz, que define a la protagonista de esta ucronía como "una mujer joven muy inteligente e independiente que está luchando contra los estándares de la sociedad y las expectativas de su madre".

"Nos encanta el panorama actual de series históricas con personajes femeninos atrevidos y atrayentes. Creemos que nuestra serie encaja en eso, esperamos que la moda de los personajes femeninos atrevidos y atrayentes continúe", afirma Meredith Glynn, co-showrunner de la serie junto a la creadora Gemma Burgess.

Dentro de este panorama creciente de series históricas, Edward Bluemel, que encarna a Guildford, destaca que My Lady Jane es un ejemplo perfecto de que "la historia no tiene que ser como en los libros, puede ser divertida, sexy, diversa, puede romper las reglas".

EL MITAD DEL "PATRIARCADO MÁS DURO"

"Lady Jane era muy inteligente, la casaron sin su consentimiento, la coronaron en contra de su voluntad cuando era muy joven y luego la decapitaron. Es una historia horrible, fue asesinada, y la oportunidad de volver a contar su historia es genial", apunta Burgess.

"Ha sido muy emocionante explorar cómo era la vida de las mujeres en esa época. El patriarcado era más duro, pero hay paralelismos entre esa época y ahora. Muchas de las frustraciones que las mujeres sentían en esa época, todavía las sentimos ahora en nuestro día a día", apunta Máiréad Tyers, que interpreta a Susannah, amiga de Lady Jane. "Es genial ver que la historia está liderada por personajes femeninos, ellas ayudan a los personajes masculinos, eso es novedoso", agrega.

El reparto de My Lady Jane también incluye a Jordan Peters, Kate O’Flynn, Dominic Cooper, Anna Chancellor, Rob Brydon, Broadbent, Henry Ashton, Joe Klocek, Michael Workeye, Robyn Betteridge y Abbie Hern, entre otros actores. La primera temporada, que consta de ocho capítulos, llega a Amazon Prime Video este jueves 27 de junio.