Las empresarias solicitan mayor reconocimiento y visibilidad durante el VII Congreso CEAPI

CARTAGENA DE INDIAS, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición del Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), que se celebra en Cartagena de Indias, Colombia, del 17 al 19 de junio, bajo el título de 'Creer, crear y crecer. Iberoamérica ante el reto del crecimiento y la productividad', ha comenzado con la jornada "Mujer, Empresa y Liderazgo en Iberoamérica", que ha tenido lugar en el auditorio Centro de Formación para la Cooperación Española.

El acto de bienvenida ha corrido a cargo de Miguel González Gullón, director del Centro de Formación para la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Isabel Noboa, presidenta de NOBIS, y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, quien ha destacado que "es necesario hablar de la presencia de mujeres en los directorios de las empresas, junta directivas y demás puestos de liderazgo".

Por su parte, Noboa ha hecho hincapié en que "estamos acá reunidas para aprender, celebrarse y empoderarnos mutuamente, es una oportunidad única para compartir nuestro conocimiento como una comunidad diferencial".

Durante la celebración del panel 'Rompiendo barreras: Mujeres que hacen historia', moderado por Miguel Ángel Navarro, vice-chairman y CEO Catenon, se ha puesto el foco en cómo las mujeres están desafiando estereotipos y barreras históricas para alcanzar logros extraordinarios, desde romper récords hasta liderar equipos. Alexia Putellas, Campeona Mundial de Fútbol 2023. Balón Oro femenino. The Best a la mejor jugadora FIFA, y Tatiana Calderón, piloto de automovilismo, han participado en esta mesa redonda, donde la futbolista ha destacado que "existe una discriminación sistemática en materia deportiva, y es necesario una personalidad fuerte para superarla, sobreponiéndonos a los retos que tenemos y visualizando el camino y llegando al mejor camino posible". Por su parte, la piloto ha declarado que "en el automovilismo, las mujeres tenemos muchas aptitudes que no hemos sido capaces de explotar por el hecho de ser un deporte primordialmente masculino, especialmente en Colombia".

Por otro lado, durante el panel 'Voces de Mujeres Empresarias', moderada por Camilo Bueno, Lead Partner Growth & Strategy, y en la que han participado Alejandra Mustakis Socia fundadora de Medular, Kauel, iF, 1ko y Cemprendedor, y Cristina Pineda, cofundadora de Pineda Covalín, se ha debatido sobre la capacidad del arte para transformar el mundo. En esta línea, las ponentes han afirmado que los valores más importantes para transformar el mundo son el propósito, la voluntad, el liderazgo, y el reconocimiento del talento que las mujeres tienen. Además, Cristina Pineda ha insistido en que "lo más importante para poder emprender siendo mujer es crear alianzas, desde cada ámbito de nuestra vida y desde todos los momentos de nuestra vida".

Tras la mesa de debate, Michelle Muschet, directora para América Latina y el Caribe PNUD, ha impartido la charla 'Democracia, desarrollo e igualdad', en la que ha repasado los resultados de la más reciente versión del Informe sobre Desarrollo Humano 2023 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. "El futuro de la democracia se juega en Latinoamérica, y es necesario crecer con una visión compartida que parta del diálogo entre empresas, sociedad civil, y gobiernos", ha señalado Muschet. Momento en el que, además, CEAPI y UPND han firmado un Memorando de Entendimiento (MOU) en el que ambas entidades se comprometen a "contribuir al desarrollo sostenible en LAC, el fortalecimiento del tejido empresarial iberoamericano, el fomento del diálogo con líderes políticos e institucionales, el fortalecimiento de la colaboración público-privada, y el apoyo al papel fundamental de la mujer y la juventud en el desarrollo de las empresas y de la sociedad actual".

Vanessa De La Torre, presentadora, periodista y columnista, ha llevado la batuta en una entrevista a Lavinia Valbonesi, primera Dama de la República del Ecuador, quien ha expresado que "el Proyecto ANA pretende romper con los círculos de violencia, creando alianzas que permitan que las mujeres generen una independencia económica al tener techo y comida, razón por las que con Universidades trabajamos en centros de acogida para que las mujeres se eduquen, y posteriormente conseguimos empleo".

A continuación, se han celebrado 'Fortaleciendo la competitividad nacional a través de la diversidad'. Un panel moderado por Ramiro López-Ghio, representante del Grupo BID en Colombia, y en el que han intervenido los colombianos Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política; Ana Fernanda Maiguashca, presidente del Consejo Privado de Competitividad; Ana Fernanda Maiguashca, presidente del Consejo Privado de Competitividad, y Martha Lucía Ramírez, excanciller de la República de Colombia. Durante este debate, Carlos Augusto Chacón ha comentado que "según el Índice de Burocracia, una persona en América Latina gasta 355 horas al año en cumplir requerimientos burocráticos que se posicionan como caprichos". Asimismo, Martha Lucía Ramírez ha concluído que "en Latinoamérica hay 18.000.000 de mujeres desempleadas, que, en caso de contribuir al aparato económico pueden aportar 2.000 dólares cada una".

'De la visión a la acción: Impulsando el cambio a través del liderazgo responsable' ha sido el último panel de esta jornada, en el que, bajo la moderación de Telma Ortiz, directora de globalización y multilaterales CEAPI, Mireya Blavia de Cisneros, presidenta We Cisneros, Catalina Escobar Restrepo, fundadora presidenta de la Fundación Juanfe, Andrea Grobocopatel, presidenta de Ampatel, y Augusto Solano, presidente Asocolflores, han reflexionado sobre los diversos proyectos que están surgiendo con el objetivo de empoderar a las mujeres y mejorar su calidad de vida en mitad de este mundo donde la equidad de género sigue siendo un desafío.

VII Congreso Iberoamericano CEAPI

Bajo el título Creer, crear y crecer. Iberoamérica ante el reto del crecimiento y la productividad, el VII Congreso Iberoamericano CEAPI ha reunido del 17 al 19 de junio en Cartagena de Indias, Colombia, a 400 presidentes de compañías líderes y familias empresarias de Iberoamérica, en un evento que ha contado con la presencia de 86 panelistas iberoamericanos y españoles.

Además de la empresa, el Congreso ha contado con la presencia de personalidades del mundo del deporte y la cultura como Alexia Putellas, Campeona Mundial de Futbol 2023, Balón Oro femenino y The Best a la mejor jugadora FIFA (España); Tatiana Calderón, piloto de automovilismo (Colombia), y el cantante Carlos Vives.