(Gráficos) Chocó, la región más pobre de Colombia: así es la desigualdad que deja al descubierto el terremoto

Mapas con afectación del terremoto e incidencia de la pobreza en Colombia - Europa Press
MADRID 13 Ago. (EPDATA) -
-- Estos gráficos acompañan a la noticia titulada: Chocó, la región más pobre de Colombia: así es la desigualdad que deja al descubierto el terremoto
Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7713293
Mapa interactivo: pobreza monetaria en Colombia por departamentos
Enlace de inserción:
Incidencia de pobreza monetaria por ciudades en Colombia
https://www.epdata.es/incidencia-pobreza-monetaria-ciudades/...
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