Publicado 13/08/2026 20:22

(Gráficos) Chocó, la región más pobre de Colombia: así es la desigualdad que deja al descubierto el terremoto

Mapas con afectación del terremoto e incidencia de la pobreza en Colombia
Mapas con afectación del terremoto e incidencia de la pobreza en Colombia - Europa Press

MADRID 13 Ago. (EPDATA) -

-- Estos gráficos acompañan a la noticia titulada: Chocó, la región más pobre de Colombia: así es la desigualdad que deja al descubierto el terremoto

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7713293

Mapa interactivo: pobreza monetaria en Colombia por departamentos

Enlace de inserción:

Incidencia de pobreza monetaria por ciudades en Colombia

https://www.epdata.es/incidencia-pobreza-monetaria-ciudades/...

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