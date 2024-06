El escritor Amin Maaloouf: "Reconocer al Estado de Palestina es una perspectiva alentadora"

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor Amin Maloouf, quien publica nuevo ensayo sobre la geopolítica mundial 'El laberinto de los extraviados' (Alianza), ha afirmado que el reconocimiento de Palestina como Estado es "una perspectiva alentadora", aunque no se muestra "demasiado optimista" con una solución al conflicto con Israel.

"Aunque hoy las cosas sean más complicadas, sería alentador que se pudiera trabajar en esa dirección", ha señalado en un encuentro con la prensa el escritor francés, al ser preguntado por la decisión reciente del Gobierno de España de reconocimiento palestino. "Fijar un objetivo, diciendo que un día tendrán que haber dos Estados, es algo necesario", ha añadido.

Maalouf reconoce que el actual momento es "convulso" y hay una "amenaza" para la paz mundial, pero no cree estar ante las puertas de una nueva Guerra Mundial, sino más bien en un periodo de "guerra fría". "Teníamos la impresión de que una cierta forma de conflicto violento había desaparecido para siempre en la historia europea y ahora hay un momento de caída y regresión", ha lamentado.

Por ejemplo, la guerra en Palestina es parte de esa "amenaza" para la paz, pero también el conflicto de Ucrania o una posible vuelta a la presidencia estadounidense de Donald Trump. "Sería bastante preocupante para Europa, porque alguien como Trump estaría dispuesto a entenderse con Putin a espaldas de los europeos", ha avisado.

El Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2010 ha puesto el foco en la "trivialización" que se está haciendo por parte de las nuevas generaciones del armamento nuclear. "Antes se consideraba que un enfrentamiento militar con cabezas nucleares era algo impensable, estaba el recuerdo de Hiroshima y la imagen de una guerra así era impensable, pero probablemente hay generaciones que no están inmunizadas contra eso", ha explicado.

En cualquier caso, el autor ha recordado que en las últimas décadas la violencia ha estado presente en casi todos los movimientos geopolíticos y, por lo tanto, "nunca ha habido realmente un periodo de verdadera paz. Es por ello que no califica la situación actual de "completa sorpresa", a pesar de admitir que lo que está ocurriendo ahora con Palestina o Ucrania es "más violento" que lo sucedido en los últimos años.

UN EUROPEÍSTA "CONVENCIDO"

Ante la próxima celebración de elecciones europeas, Maaloouf se ha mostrado un "convencido" europeísta, aunque no está seguro del papel que pueden desempeñar estos comicios. "Tengo todavía el sueño de una Europa unida y que empiece a desempeñar un papel más importante para el mundo", ha defendido.

En este sentido, el escritor francés entiende que el papel de Europa podría ser el de ofrecer "estabilidad, paz y reconciliación", si bien ahora mismo no lo está cumpliendo y las elecciones no van a cambiar el rumbo. "Los equilibrios de fuerzas se modificarán en el Parlamento Europeo, pero francamente no me da la sensación de que ese cambio se vaya a traducir por un papel más importante para Europa en algún momento", ha resaltado, añadiendo además que las elecciones europeos tienen más papel de "sondeo a tamaño natural" que de comicios.