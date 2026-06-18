Casi el 30% de las mujeres en España se ha visto forzada a hacer algo no deseado en una relación sexual

Casi el 30% de mujeres se han visto forzadas a hacer algo no deseado en relaciones, según 'Encuesta de Salud Sexual' - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado este jueves los resultados de la segunda edición de la 'Encuesta Nacional de Salud Sexual', que muestra que "casi tres de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual".

"Este es un dato muy grave y muy preocupante que nos recuerda que, nuevamente, la educación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época", ha manifestado durante la exposición de estos datos obtenidos por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en lo que supone la continuación, 16 años después, a este estudio en relación con este ámbito de la salud de los españoles.

A juicio de García, la pregunta en relación con la salud sexual es cómo garantizar "que las personas puedan vivirla de forma libre, de forma segura, de forma informada y, sobre todo, de forma respetuosa con un entorno profundamente transformado por la tecnología y por los cambios sociales".

Al respecto, ha destacado el valor de este trabajo, ya que "la mejor respuesta frente a la desinformación, frente a los riesgos o frente a la violencia sexual no es mirar hacia otro lado, sino ofrecer más conocimiento, más herramientas y más capacidad de decisión a la ciudadanía".

"Para poder diseñar buenas políticas públicas, necesitamos datos rigurosos para entender como cambian las necesidades", ha continuado, para añadir que esta encuesta "entra en el marco de la 'Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva'". La misma busca "fortalecer el conocimiento disponible" para "una mejor prevención y promoción de la salud", ha explicado.

UN 75,2% DE PERSONAS NO UTILIZÓ PRESERVATIVO EN SU ÚLTIMA RELACIÓN

Esta encuesta, que ha contado con una muestra de 9.009 entrevistas representativas (4.615 hombres y 4.394 mujeres), y que según Sanidad, "actualiza la radiografía de los hábitos, actitudes, experiencias y salud sexual de la población", ofrece también el dato de que "el 75,2 por ciento de las personas no utilizó preservativo en su última relación con penetración vaginal".

En este sentido, muestra que "entre quienes no lo usaron, el 29,2 por ciento señaló que solo mantenía relaciones con su pareja, el 21,6 por ciento que utilizaba otro método anticonceptivo y el 24,5 por ciento que él/ella o su pareja no se encontraban en edad fértil". Por ello, se constata que "el 25 por ciento usó preservativo, alrededor del 50 por ciento recurrió a otros métodos anticonceptivos o de prevención del embarazo -como anticoncepción hormonal, marcha atrás o vasectomía- y el 25 por ciento restante no utilizó ningún tipo de protección ni método anticonceptivo".

Según ha expuesto el Ministerio al respecto, "esta falta de prevención se refleja en que el 62,3 por ciento de la población nunca se ha realizado una prueba de VIH". "Además, un 2,4 por ciento de la población recibió un diagnóstico de infección de transmisión sexual (ITS) en el último año, siendo el virus del papiloma humano (VPH) el más frecuente en mujeres (47,6%) y la gonorrea y micosis los más comunes en hombres (19% cada uno)", ha concretado.

SATISFACCIÓN CON LA VIDA SEXUAL

También se han analizado aspectos más subjetivos, como la satisfacción con la vida sexual. Al respecto, se ha indicado que "aunque el 77,2 por ciento de la población se declara actualmente satisfecha, el estudio detecta un descenso respecto al 85,8 por ciento" registrado en su primera edición. "Esta tendencia se acentúa con la edad, hasta caer al 51,3 por ciento entre las personas mayores de 75 años", se ha señalado.

Al hilo, ofrece un descenso en cuanto al grado de aceptación con la frase 'sin una vida sexual activa no es posible ser feliz', que "baja del 36,9 al 34,6 por ciento entre los hombres y desciende de forma más acusada entre las mujeres, del 39,3 en 2009 al 28,5 por ciento en la actualidad". Por tanto, "el 60,8 por ciento de la población se muestra poco o nada de acuerdo con esta idea", destaca.

Esta encuesta, que expone que "el 48,2 por ciento se define como hombre, el 50,8 por ciento como mujer, el 0,7 por ciento como persona no binaria y el 0,2 por ciento de otra manera", se refiere también a la atracción sexual. Así, señala que la heterosexual "representa a la mayoría de la población, con un 87,5 por ciento de los hombres atraídos por mujeres y un 77,2 por ciento de las mujeres atraídas por hombres".

La atracción homosexual, en cambio, se sitúa en un 4,7 por ciento de hombres atraídos por hombres y un 1,5 por ciento de mujeres que así se sienten en relación con personas de su mismo sexo. Además, "sienten atracción por ambos sexos el 2,6 por ciento de los hombres y el 4,3 por ciento de las mujeres", mientras que un 12 por ciento de mujeres se reconocen asexuales, por un 2,3 por ciento de los hombres.